獲第32屆個人醫療奉獻獎 王署君：研究頭痛是快樂的事

第32屆醫療奉獻獎今天舉行頒獎典禮，獲頒個人奉獻獎的台北榮總神經醫學中心主任王署君，與「頭痛」同行逾卅年。王署君說，他進入神經內科領域時，老師建議他走失智、神經肌肉疾病等領域，他都沒有選，「辜負」了老師，但他選擇了一個冷門但對很多人都有影響的領域，謝謝醫療奉獻獎對他的肯定，是莫大的榮幸。

王署君與頭痛隨行，從臨床治療、田野調查、學術研究、課堂教學，莫不是從無到有、點滴積累。台灣曾忽略的頭痛醫學，在他手上開創，難怪被醫界稱為「頭痛醫學的行走教科書」，他的醫學生涯即是一部台灣頭痛醫學史。

王署君說，研究頭痛是件快樂的事，他希望醫師快樂，才能減決病人的不快樂。其實早在卅年前，世界衛生組織（WHO）就說過，解除頭痛是人的基本權利。王署君在台上自曝自己原來是「頭痛家族」，解決病人的問題，也解決家人的問題，也讓他對頭痛更了解。

王署君說，在他投入頭痛領域時，其實並不知道太太頭痛很嚴重，而女兒也頭痛，後來兒子也是，頭痛時連肚子也會痛。王署君是醫師，太太是護理師，兩人工作都很忙，每次女兒頭痛躺在保健室時，老師打電話請家長接，兩人都無法馬上去，女兒只好在保健室躺1到2個小時。

後來王署君和女兒說，頭痛時自己拿止痛藥，吃半顆並自己紀錄用藥和頭痛感受狀況，自始女兒可以自己與頭痛和平共處。後來兒子也頭痛，他便跟兒子說：「頭痛就去找姊姊」。因為一雙兒女頭痛，讓王署君對青少年和小學生的頭痛有更多了解。