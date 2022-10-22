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2022「PASIWALI音樂節」今晚台東登場 數千觀眾嗨翻
邁入第五屆的「2022PASIWALI音樂節」今起一連兩天在台東森林公園登場，久未登台的魯凱族歌手沈文程也受邀演出，首場由台東在地出生的「天生歌姬」A-Lin壓軸演出，嗨翻現場數千觀眾。
原民會主委夷將‧拔路兒說，前2年因疫情影響，無法邀請到南島族群國家表演團體，今年國境開放，邀請到馬來西亞、菲律賓、帛琉及印尼等國原住民團體，讓PASIWALI音樂節更豐富。
「2022PASIWALI音樂節」今晚7點起在森林公園開唱演出，會場湧入數千觀眾，大家席地而坐享受這場音樂盛事，不少年輕人跟著音樂起舞，夷將‧拔路兒、台東縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪登台致詞。
今年演出大咖雲集，有7組國內外原住民族歌手及樂團等接力登場，首日有天生歌姬-A LIN壓軸演出，她帶來幾首快節奏歌曲，讓現場觀眾嗨到不行。明天則有王宏恩及Matzka接力登台飆唱。
活動會場也規畫原民市集廊帶，促進原民產業經濟，同時設有5座國內外互動式部落屋，包括安坡童玩部落屋、飛魚板舟部落屋、大溪地草裙部落屋、菲律賓南島部落屋及複音青春部落屋等，讓民眾體驗原民樂舞及傳統技藝。
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