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投入原鄉居家護理讓長者安心變老 賴慧珊獲醫療奉獻獎

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，遇見居家護理所所長賴慧珊獲得個人醫療奉獻獎，她深入家鄉屏東縣牡丹鄉成立首個居家護理所，照顧原鄉患者，她發現許多慢性疾病患者長期在家，不知如何申請資源補助，透過居家護理師貼近每個家庭，了解其需要、協助申請資源，希望能讓這些長者能安心老化，在宅善終。

賴慧珊表示，過去原先在醫院工作，但在醫院的護理師，很難提供聯繫服務，後續可能因此和病患斷聯，若患者有狀況，在偏鄉、原鄉就醫不容易，不僅路程遙遠，就醫結束後包車返家得花3000、4000元車費，她希望能為病患做更多的事，因此毅然決然找了資源最缺乏的屏東牡丹鄉，成立居家護理所，希望用支持性服務，融入患者家中協助申請輔具、補助費用等，貼近患者，讓他們能安心老化，在宅善終。

今年醫療奉獻獎9位個人奉獻獎當中，賴慧珊是最年輕的獲獎者，年僅38歲的賴慧珊坦言，得知自己獲獎時「有點震驚」，她想說自己這麼年輕，服務年資那麼少，何德何能可以得到獎項，她謙稱自己只是平凡、視病猶親的護理師，做該做的事，看到其他前輩為著大眾服務的心，她也堅定表示，會堅持繼續留在偏鄉服務。

第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，遇見居家護理所護理師賴慧珊獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，護理師公會理事長紀淑靜（左）頒發個人醫療奉獻獎給遇見居家護理所護理師賴慧珊（右）。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，護理師公會理事長紀淑靜（左）頒發個人醫療奉獻獎給遇見居家護理所護理師賴慧珊（右）。記者余承翰／攝影

患者 護理師 屏東縣

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