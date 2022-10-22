台7線英士段便道搶通 禁總重21噸以上車輛通行

受尼莎颱風環流及東北季風共伴連續強降雨影響，北橫公路台7線86K+400~+600英士路段道路上方高約200公尺範圍的邊坡坍滑致災，造成既有道路長約200公尺遭土石掩埋，經公路總局第四區養護工程處及所屬獨立山工務段搶修，今下午5點緊急構築長480公尺的便道搶通（碎石級配路面），不過，因災區仍持續降雨，將待放晴再進行AC路面舖設。

公總四工處表示，經調派人員、機械積極日夜搶修及應用無人飛行載具（UAV）空拍，滾動檢討調整搶修策略並掌握災區狀況，在現場人員不畏降雨、潮濕、地形險峻嚴苛環境下，不分晝夜、全力趲趕，今日17時緊急構築長480公尺便道搶通（碎石級配路面）。

四工處說，因本次災害路段災情嚴重，道路搶通初期尚屬便道性質，限制車速30Km/Hr；禁止總重21噸以上車輛通行管制措施，今開放通行後，前後災害路段必須持續進行坍方清運、邊坡保護、路基加固等搶修工程，以提升災害路段之抗災能力，後續施工需要並兼顧人車通行安全，將採機動管制通行。

另，災情嚴重路段台7線65K~85K明池至百韜橋路段，其中台7線65K至74K西端機具挺進至74k、東端至76.1k，另台7線76.1K至83K積極進行清坍及構築路基，預計31日搶通；計有挖掘機19部、裝載機5部、壓路機1台、打樁機1台、推土機1台持續積極進行搶災作業中。

台7甲線0K+500(棲蘭路段)坍方現已搶修雙線雙向通行，惟路肩坍方土石量大需運離，現場採機動管制交通，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。

公路總局提醒用路人，山區道路豪雨或連續降雨，易發生落石，路況難掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備。