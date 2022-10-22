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遠赴偏鄉、為受刑人看牙 藍英哲牙醫師獲醫療奉獻獎
第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，66歲的寶建醫院牙醫師藍英哲獲得個人醫療奉獻獎，他不僅服務一般病人、在屏東萬巒鄉替偏鄉病人看診，每週甚至赴台東為受刑人看牙，藍英哲說到，自己不會因為病人身份影響到看診的品質，一樣做到完美，但他希望幫受刑人醫好牙齒，與病人建立良好關係，有機會讓受刑人的生命趨向光明。
藍英哲民國77年起就在萬巒鄉衛生所擔任牙醫師，是萬巒鄉唯一的牙醫師，由於當地交通不便，他更熱心開車接送病患返家，讓許多病患感恩在心頭。此外更特別的，藍英哲7年偶然因緣下，開啟診治受刑人之路。藍英哲說，為病人看牙的工作完全一樣，不會因為受刑人過去曾犯錯就隨便看，一樣花時間、做到最完美，不過他希望，與病人建立很好關係，未來能影響他的生命，讓他趨向光明。
藍英哲今獲個人醫療奉獻獎，他感謝牙科團隊同仁、尤其家人的包容，最感謝是佛教徒的師父，教會他許多溝通、引導的方法，讓他了解生命的價值與意義，以及未來的目標與方向，從醫過程中其實遇到很多困難、障礙，甚至灰心的事，但經過一次次溝通，調整自己的內心，突破自我的生命，也讓自己生命更有價值，他期許未來持續幫助更多需要的人。
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