台灣癌症醫學之母 彭汪嘉康獲特殊醫療貢獻獎

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，被譽為「台灣癌症醫學之母」的中央研究院院士彭汪嘉康，獲得特殊醫療貢獻獎。過去台灣癌症醫療發展進度跟不上國際，是她搭起台灣與國際橋樑，如今台灣才能有眾多腫瘤專科醫師和臨床研究人才，為癌症病人帶來世界級的治療。她今年已高齡90歲，不僅有4個孩子，還有13個孫子，也透露明年91歲計畫退休，享受清福。

彭汪嘉康1963年赴美國發展，原先想當外科醫師，後因緣際會到了美國國衛院工作，以白血病開啟癌症研究之路，拿下美國公務人員最高榮譽「亞瑟・佛萊明獎」，成為創獎以來首位獲獎的女性醫師。她曾經歷過白血病童活不過2年的時代，也看見新藥試驗下，病童存活率愈來愈高，甚至接近治癒，但當年台灣癌症治療卻落後美國20年以上，她也開始思考如何幫助台灣癌症醫療進步。

彭汪嘉康1985年選上中研院院士後，在國外一場學術研討會上，與曹安邦院士、威斯康辛大學癌症中心主任Paul Carbone不期而遇，共商後，Carbone願意協助台灣建立腫瘤專科訓練計畫，成立跨院臨床試驗組織等，更在台大醫院、三總、台北榮總支持下，將美國國衛院的專家一個個接力請來台灣，訓練出2屆共13位腫瘤專科醫師成為種子教師，讓台灣癌症醫學往前邁出一大步。