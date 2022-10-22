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台灣癌症醫學之母 彭汪嘉康獲特殊醫療貢獻獎

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康獲頒個人特殊貢獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康獲頒個人特殊貢獻獎。記者余承翰／攝影

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，被譽為「台灣癌症醫學之母」的中央研究院院士彭汪嘉康，獲得特殊醫療貢獻獎。過去台灣癌症醫療發展進度跟不上國際，是她搭起台灣與國際橋樑，如今台灣才能有眾多腫瘤專科醫師和臨床研究人才，為癌症病人帶來世界級的治療。她今年已高齡90歲，不僅有4個孩子，還有13個孫子，也透露明年91歲計畫退休，享受清福。

彭汪嘉康1963年赴美國發展，原先想當外科醫師，後因緣際會到了美國國衛院工作，以白血病開啟癌症研究之路，拿下美國公務人員最高榮譽「亞瑟・佛萊明獎」，成為創獎以來首位獲獎的女性醫師。她曾經歷過白血病童活不過2年的時代，也看見新藥試驗下，病童存活率愈來愈高，甚至接近治癒，但當年台灣癌症治療卻落後美國20年以上，她也開始思考如何幫助台灣癌症醫療進步。

彭汪嘉康1985年選上中研院院士後，在國外一場學術研討會上，與曹安邦院士、威斯康辛大學癌症中心主任Paul Carbone不期而遇，共商後，Carbone願意協助台灣建立腫瘤專科訓練計畫，成立跨院臨床試驗組織等，更在台大醫院、三總、台北榮總支持下，將美國國衛院的專家一個個接力請來台灣，訓練出2屆共13位腫瘤專科醫師成為種子教師，讓台灣癌症醫學往前邁出一大步。

彭汪嘉康致力推動台灣癌症發展，更促成「台灣癌症基金會」成立，催生「癌症防治法」、推動癌症防治中心認證評鑑。她表示，今天獲得特殊貢獻獎很感謝，也想把這個光榮與跟我一起努力的人分享，癌症治療在60多年前台灣是落後國外20年，如今台灣已是全球頂尖。如今90歲還守在第一線，她開玩笑且感謝地說「這要怪院長，沒有一家醫院會用一個90多歲的醫生，但他讓我做自己喜歡的事」。

第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（中）獲頒個人特殊貢獻獎。記者沈能元／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（中）獲頒個人特殊貢獻獎。記者沈能元／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（中）獲頒個人特殊貢獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（中）獲頒個人特殊貢獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，26屆特殊貢獻獎得主陳榮基（左）頒發個人特殊貢獻獎給萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（右）。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，26屆特殊貢獻獎得主陳榮基（左）頒發個人特殊貢獻獎給萬芳醫院癌症中心院士彭汪嘉康（右）。記者余承翰／攝影

癌症治療 美國 醫師

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