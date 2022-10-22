北醫大精準健康日 學生研發智慧牙套救打鼾

台北醫學大學今舉辦「北醫精準健康日」，首次結合醫學工程學院、醫學科技學院與跨領域學院，三院攜手舉辦創意競賽。北醫大營養學院團隊開發「無意識健康管理平台」，在現代幾乎都外食的年代，自動記錄飲食熱量；北醫大口腔學院則是研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。

北醫大營養學系學生林庭安表示，當初研發無意識健康管理平台，主要是因為外送當道，該平台結合民眾常用的外送平台服務，使用者不需下載軟體，只要透過LINE進入平台，透過平台點單，系統會自動記錄飲食熱量。

北醫大牙體技術學系楊子萱表示，近年隱適美正夯，加上齒列矯正與治療睡眠呼吸中止症的醫材都是牙套，何不整合牙套和止鼾器並裝上感測器。因此將隱適美以及治療睡眠呼吸中止症的牙套做結合，結合二者的矯正器能即時記錄傳輸牙齒矯正狀況，並透過數據分析讓醫師可即時掌握患者的齒列移動與睡眠品質的變化，進一步利用數據擬定更有效的療程計畫。