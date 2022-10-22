快訊

金鐘57／迷你劇集視后到手！擊敗蔡淑臻、邵雨薇 林辰唏哽咽封后

今晚至明日4地區防雨彈 氣象局：下周一北部轉涼剩19度

金鐘57／「九天玄女」驚豔降肉！曾寶儀巧扮蘿絲媽媽開場大勝綜藝場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北醫大精準健康日 學生研發智慧牙套救打鼾

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
北醫大口腔學院團隊研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。記者陳雨鑫／攝影
北醫大口腔學院團隊研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。記者陳雨鑫／攝影

台北醫學大學今舉辦「北醫精準健康日」，首次結合醫學工程學院、醫學科技學院與跨領域學院，三院攜手舉辦創意競賽。北醫大營養學院團隊開發「無意識健康管理平台」，在現代幾乎都外食的年代，自動記錄飲食熱量；北醫大口腔學院則是研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。

北醫大營養學系學生林庭安表示，當初研發無意識健康管理平台，主要是因為外送當道，該平台結合民眾常用的外送平台服務，使用者不需下載軟體，只要透過LINE進入平台，透過平台點單，系統會自動記錄飲食熱量。

北醫大牙體技術學系楊子萱表示，近年隱適美正夯，加上齒列矯正與治療睡眠呼吸中止症的醫材都是牙套，何不整合牙套和止鼾器並裝上感測器。因此將隱適美以及治療睡眠呼吸中止症的牙套做結合，結合二者的矯正器能即時記錄傳輸牙齒矯正狀況，並透過數據分析讓醫師可即時掌握患者的齒列移動與睡眠品質的變化，進一步利用數據擬定更有效的療程計畫。

北醫大跨領域學院院長張佳琪表示，新創競賽旨在提供學生可以展現創意激發潛能的平台，選手們要在短短8分鐘內精簡扼要的呈現努力多時的成果，不僅要有抗壓性，還得具備口條等表現能力，是很好的新創作品發表平台，同時也與政府計畫、生醫企業、醫學中心等單位合作，給予學生生醫新創團隊最豐富的資源。

北醫大口腔學院團隊研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。記者陳雨鑫／攝影
北醫大口腔學院團隊研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。記者陳雨鑫／攝影

北醫大 睡眠

延伸閱讀

限制餐廳外送和店內價一致 foodpanda不滿挨罰200萬打官司！

外送買1送10！拿坡里雲端炸雞店「訂1公斤腿排桶送10隻雞翅」，外送、自取同享優惠現省202元起

哈士奇自己開門拿外賣！外送員看傻呆站「牠猛踹門逐客」：別打擾我吃飯

土石流要外送員「挖開路」送餐小費金額曝光 網傻眼：加5000都不去

相關新聞

今晚至明日4地區防雨彈 氣象局：下周一北部轉涼剩19度

受東北季風增強影響，明天水氣仍多，中央氣象局預報員張承傳指出，周日白天雨勢仍明顯，尤其是桃園以北、東半部地區、基隆北海岸...

熱低壓影響今明兩天北部大雨特報 新北嚴防暴雨

今、明兩天受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，中央氣象局針對北部及東北部發布大雨特報，新北市災害防救辦公室主任、副市長謝政達今指...

旅美名醫鮭魚返鄉 汪海波獲醫奉獎獻謝高齡97歲母與妻

中華民國第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，獲得個人醫療奉獻獎的埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波是鮭魚返鄉醫師，他領獎...

第32屆醫奉獎 急診醫學之父胡勝川挽救生命無數

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，被譽為「台灣急診醫學之父」稱的胡勝川醫師，現為花蓮慈濟醫院顧問、急診部主治醫師，行醫5...

守護台東偏鄉孩子的牙齒健康 王剛毅一度哽咽感謝家人

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天正式登場，台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅，民國88年響應東基創院院長譚維義醫師的號召，來...

第32屆醫療奉獻獎 游昌憲落腳台東18年造福心臟病童

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院小兒心臟科主治醫師游昌憲獲得個人醫療奉獻獎，他過去是台北馬偕兒科主治醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。