聽新聞
test
0:00 / 0:00
北醫大精準健康日 學生研發智慧牙套救打鼾
台北醫學大學今舉辦「北醫精準健康日」，首次結合醫學工程學院、醫學科技學院與跨領域學院，三院攜手舉辦創意競賽。北醫大營養學院團隊開發「無意識健康管理平台」，在現代幾乎都外食的年代，自動記錄飲食熱量；北醫大口腔學院則是研發「矯正兼防打鼾牙套」，感測器能記錄睡眠狀態和齒列移動。
北醫大營養學系學生林庭安表示，當初研發無意識健康管理平台，主要是因為外送當道，該平台結合民眾常用的外送平台服務，使用者不需下載軟體，只要透過LINE進入平台，透過平台點單，系統會自動記錄飲食熱量。
北醫大牙體技術學系楊子萱表示，近年隱適美正夯，加上齒列矯正與治療睡眠呼吸中止症的醫材都是牙套，何不整合牙套和止鼾器並裝上感測器。因此將隱適美以及治療睡眠呼吸中止症的牙套做結合，結合二者的矯正器能即時記錄傳輸牙齒矯正狀況，並透過數據分析讓醫師可即時掌握患者的齒列移動與睡眠品質的變化，進一步利用數據擬定更有效的療程計畫。
北醫大跨領域學院院長張佳琪表示，新創競賽旨在提供學生可以展現創意激發潛能的平台，選手們要在短短8分鐘內精簡扼要的呈現努力多時的成果，不僅要有抗壓性，還得具備口條等表現能力，是很好的新創作品發表平台，同時也與政府計畫、生醫企業、醫學中心等單位合作，給予學生生醫新創團隊最豐富的資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言