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第32屆醫療奉獻獎 游昌憲落腳台東18年造福心臟病童

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影

第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院小兒心臟科主治醫師游昌憲獲得個人醫療奉獻獎，他過去是台北馬偕兒科主治醫師，2004年輪調到台東馬偕，原本期滿即可回到台北馬偕，但他捨不得當地病童，決定留在台東，一留至今18年，他更特別對老師、台北馬偕小兒心臟科醫師陳銘仁說抱歉，辜負老師期待沒能留在老師身邊，讓老師已白髮蒼蒼，還在台北自己為小朋友做心導管。

游昌憲在台東曾救治的孩子，至今年齡最大已超過30歲，還曾帶著孩子再來看他。游昌憲說，18年前來到台東就開始做心臟病篩檢，為了及早在醫療資源之處找出未被診斷的心臟病患者。他曾赴美國進修一年，看到美國已經為學齡前、青春期前後學童做高血肪篩檢，因為這些孩子日後可能出現早發性心血管阻塞，因此近年也積極與台東縣政府教育局合作替學童做高血脂篩檢。

相較都會區的孩童就診狀況，游昌憲觀察，台東的孩童若發現心臟病、高血脂，因外表無症狀，要說服家長帶孩子回診是非常不容易的事，他認為，或許醫師只從醫療端考量，但家長顧慮的層面更廣，包括誰帶孩子看醫生、醫療花費、如何兼顧工作等，雖然有疾病，卻因為家庭、社會、教育等問題而無法就醫，他得知後便透過學校、里長、社工等，協助病童家庭解決經濟困難，讓他們能沒有障礙地返回醫院就診。

今獲得個人醫療奉獻獎，身為基督徒的游昌憲第一要「感謝神」，因為他是在台北長大的孩子，若不是上帝的手，他不會來到台東行醫，他感謝住在台北的母親，若沒有母親的同意，他也不可能在台東待這麼久。他感謝同為醫師的太太，原本太太喜歡外科，卻因為他的緣故，必須選擇其他科別，才能兼顧照顧孩子的重任。

游昌憲更向他的老師、陳銘仁醫師道謝與道歉。他說，陳銘仁教他十八般武藝，希望他留在身邊合作，原本到台東兩年後就要回台北，但看見這些孩子的需要、父母的期待，捨不得離開那塊地方，因此常常跟老師說最近很忙，結果一忙就18年，「害老師白髮蒼蒼還在台北為病童做心導管，很對不起老師，辜負了期待，但也很高興看到很多優秀的學弟妹，在台北幫助老師做我不能做的事情。」

第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，TVBS副總經理詹怡宜（左）頒發個人醫療奉獻獎給台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲（右）。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，TVBS副總經理詹怡宜（左）頒發個人醫療奉獻獎給台東馬偕紀念醫院醫師游昌憲（右）。記者余承翰／攝影

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