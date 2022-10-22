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守護台東偏鄉孩子的牙齒健康 王剛毅一度哽咽感謝家人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，立法院厚生會副會長林奕華（左）頒發個人醫療奉獻獎給台東基督教醫院醫師王剛毅（右）。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，立法院厚生會副會長林奕華（左）頒發個人醫療奉獻獎給台東基督教醫院醫師王剛毅（右）。記者余承翰／攝影

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天正式登場，台東基督教醫院牙科主治醫師王剛毅，民國88年響應東基創院院長譚維義醫師的號召，來到沒有牙醫師的東基，一待就是23年，從事台東偏鄉牙醫及山地巡迴醫療，協助學童牙齒保健，獲頒此屆個人醫奉獎。王剛毅說，「台東是個會黏人的地方，把我黏住了。」一想到23年來家人的支持，王剛毅一度語塞並哽咽的說「謝謝家人」。

今天頒獎時，王剛毅許多親友都是來自台東，想到家人的支持，他說，大兒子曾和他說，「我們就像是手提包，爸爸一拎，我們就走了。」所以他就來到了台東。不過，家中都是媽媽說了算，因此特別感謝太太。

王剛毅說，大兒子是軟體工程師，在台東工作，大家一定很訝異，台東有這麼大的軟體公司嗎？其實公司在台北，但老板是虔誠的基督徒，想要幫助台東的孩子，而在台東成立分公司，協助單親、隔代教養的孩子們學習電腦，甚至到了孩子上高中、大學還持續贊助。小兒子則是讀的是心理系，現在東基公益的家立立基金會擔任關懷員，是叛逆孩子最喜歡的大哥哥，一家人都在台東服務。

王剛毅說，23年來，在偏鄉山地服務，照顧兒童6歲長出來的第一恆牙大臼齒，這是一生當中做重要的牙齒，如果可以預防蛀牙，對於孩子的一生十分重要，約2、3年前曾有同事和他一起到台東大武胃還自進行口腔檢查發，同事說許多孩子的牙齒和台北孩子的牙齒一樣健康，他說到這裡，一度激動到說不出話，這是對他很大的鼓勵。

王剛毅也說，相信他所做的事情，保護孩子們的牙齒，可以陪伴孩子長大，一起茁壯，獲獎是鼓勵他，他會繼續這樣做，直到他離世為止。

第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東基督教醫院醫師王剛毅獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，台東基督教醫院醫師王剛毅獲頒個人醫療奉獻獎。記者余承翰／攝影

台東 牙齒 兒子

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