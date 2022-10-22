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第32屆醫奉獎 急診醫學之父胡勝川挽救生命無數
第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，被譽為「台灣急診醫學之父」稱的胡勝川醫師，現為花蓮慈濟醫院顧問、急診部主治醫師，行醫50年的他今年已經74歲，大半生心力都在推動建置完整的急診醫療制度。今獲頒個人醫療奉獻獎，領獎時許多急診醫師陪他上台，身為溝通和創建制度者，他說一路雖然碰到過困難，但還好推動時一路碰到貴人，而且急診醫師是很棒的團體，「連續不斷地接棒」，現在制度也走上軌道。
胡勝川至今仍在第一線為病人診療，過去他致力推動ACLS高級心臟救命術、急診醫療救護、急診醫學專科，建置完整的急診醫療制度，3項心願陸續完成，持續在鬼門關前救回無數生命。胡勝川堅持提供給病人最好的服務與最好的技術，因此至今急診醫師都要學習高級救命術，且將之熟練，因為每天都有很多病人有急救需求，急診醫師經驗豐富，不慌、不亂地按照ACLS的SOP急救，「總會把病人救成功」。
胡勝川回想推動高山緊急醫療求護時，合觀山雪季需要急診醫師值班，他連續5年的都「在山上過年」，原來是平時雖有醫師意值班，但過年大家都要圍爐，沒有人想山上過年，身為主管，他必須親力親為，於是在山上連續圍爐5年。第一年，太太和孩子都和他一起，但第二年，問了太太和孩子都不願意去，可能是太冷了，他於是自己一個人在山上。
胡勝川表示，今天獲得醫療奉獻獎，胡勝川說今天是榮輝的一刻，也是感恩的一刻，他特別謝謝家人的體諒與包容，尤其是他在過去為了推動急診制度，他每天都在辦公室留到很晚，因為下班才開始作業，於是每天早出晚歸，陪伴孩子的時間真的太少，對孩子很虧欠，現在急診醫學制度建立，也謝謝家人的包容支持。
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