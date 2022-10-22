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好心肝疫苗事件不起訴 許金川：醫奉獎修復了心裡疙瘩

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
好心肝疫苗事件在基金會同仁、志工們的心中是永遠的疙瘩，許金川說，今天的醫奉獎事實上幫我們修復了這個疙瘩。記者沈能元／攝影
好心肝疫苗事件在基金會同仁、志工們的心中是永遠的疙瘩，許金川說，今天的醫奉獎事實上幫我們修復了這個疙瘩。記者沈能元／攝影

肝基會董事長許金川獲得今年醫療奉獻獎個人獎，從總統府資政張博雅手中接下獎座，許金川難掩激動。獲獎無數的他曾多次婉拒醫奉獎的提名，而肝基會早已獲得醫療奉獻獎團體獎的肯定。許金川提及去年五月發生的好心肝診所疫苗事件，讓肝基會同仁和許多志工受到誤解和委屈，雖然已獲不起訴處分，但「今天能夠獲獎，事實上也是彌補了，尤其是過去一年來對基金會同仁，以及那麼多志工的心裡虧欠」。  

許金川平時妙以語如珠著稱，但今天在台上幾度哽咽，卻獲得滿堂不停歇的掌聲。他說，多年來婉謝醫奉獎個人獎推薦，是認為應把機會給年輕人，今年他同意台大醫院吳明賢院長的推薦，是為了替跟他一起打拚的夥伴，平反好心肝疫苗事件。

許金川說，去年好心肝診所的疫苗事件，讓不只他自己、基金會同仁，還有今天在場、不在場，20、30年來的曾幫助基金會從事肝病防治的社會各界志工們感到委屈。坦白講，他今天用十分惶恐的心來接受醫奉獎提名。

好心肝疫苗事件經一年多偵查，認為犯罪嫌疑不足，今年八月中旬，相關被告全都以他字案簽結。許金川說，雖然司法單位終於還他清白、還他公道，但「皇后的貞操一旦被懷疑，用什麼代價都彌補不回來。」造成心裡永遠的創傷，他說，「這創傷雖然不至於肝昏迷，但在基金會同仁、志工們的心中是永遠的疙瘩。今天的醫奉獎幫我們修復了這個疙瘩。」

許金川對醫奉獎充滿期許，他說，台灣有護國神山台積電，但卻沒有護醫神山，台灣有那麼多良醫多年來從事醫療工作，犧牲假日以他們的專業維護國人健康，可是在行醫過程中，難免會受到外界的誤會，就像好心肝基金會一樣，而現在有沒有人來替他們還回公道、主持正義。

所以許金川深深感受到，醫奉獎做的很好，這要感謝厚生基金會創會董事長黃明和，以及現任總統府資政、前衛生署（現衛福部）長張博雅於32年來把醫奉獎辦的這麼好，讓國人知道醫師是一本初心照顧國人健康，多麼難能可貴，但好還要更好。

許金川說，厚生基金會的宗旨應要擴大，除每年例行的頒獎典禮外，應更要成為全國醫護人員的保姆及護醫神山，因此黃明和為保醫大隊的天帝，張博雅是保醫大隊的天母，讓醫護人員安醫樂業，守護國人健康「團結就是力量」。

肝基會長期為國人進行腹部超音波篩檢肝炎、肝癌，許金川上台也不忘幽默的說，「不管是班超、蔣光超，只要論文不抄，每年都要超一次。」請大家要記得定期接受腹部超音波檢查。

好心肝 疫苗 醫護人員

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