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今晚至明日4地區防雨彈 氣象局：下周一北部轉涼剩19度

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今晚至明日4地區防雨彈 氣象局：下周一北部轉涼剩19度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
氣象局指出，雨勢要到周日晚上才會趨緩。本報資料照片
氣象局指出，雨勢要到周日晚上才會趨緩。本報資料照片

東北季風增強影響，明天水氣仍多，中央氣象局預報員張承傳指出，周日白天雨勢仍明顯，尤其是桃園以北、東半部地區、基隆北海岸及大台北山區會下雨，東北部更可能有局部豪雨，雨勢要到明晚才會趨緩。此外，明天白天北部地區的氣溫就會轉涼，從今天的30度掉到只剩24度左右，其他地區則到明晚降溫。

今明兩天受熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東北部、東部地區、基隆北海岸及大台北山區都有局部大雨，氣象局今天還對基隆北海岸、雙北山區、新北市山區、宜蘭縣、蘭嶼綠島發布大雨特報。

張承傳表示，這波東北季風雖然將持續影響到下周二，但明天晚上水氣就會逐漸減少，因此下周一、二氣候偏乾，只有東半部地區會有局部零星雨，氣溫部分則會一路涼爽，北部、東北部約19、20度，中南部地區也只有21、22度左右。

張承傳說，等到下周三東北季風稍減弱，白天氣溫將稍微回升，但各地清晨仍涼，但由於環境偏東風，水氣又會慢慢增多，東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨。

他表示，到了下周四、周五大台北及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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