天主教聖保祿醫院山地醫療團隊 獲第32屆醫奉獎團體獎

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天正式登場，天主教聖保祿醫院山地醫療團隊榮獲團體獎項，其於81年成立，開啟桃園市復興區山地醫療，88年增加復興區巡迴醫療，設巴陵醫療站，配合民眾農作作息，設周四夜間緊急醫療及周五早上6時的特早門診；91年成立華陵整合醫療站，提供24小時全年無休的醫療服務。

衛福部長薛瑞元說，這是一個有愛的醫療團隊，至今成立30年，不變的是關懷弱勢的心，送款、送食物、送床、送棉被等到山上捐助弱勢，路途雖然遙遠，但醫療團隊卻安之如飴，解決許多弱勢家庭的困境，並提供原住民關懷，讓愛在每一個人心裡。

天主教聖保祿醫院山地醫療團隊均非常盡心協助偏鄉民眾，當民眾房子被土石流衝走或遭遇火災都給予最好的協助，除醫療外也致力改善偏鄉的生活環境。