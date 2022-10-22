2022國際細胞治療與再生醫學高峰會 中榮登場

「2022國際細胞治療及再生醫學高峰會」今天在台中榮總舉行，邀請國內外專家學者分享不同疾病領域的再生醫學研究成果與實務經驗，而中榮也成立細胞治療及再生醫學中心。

細胞治療逐漸成為癌症與再生醫療的新趨勢，先進國家無不投入大量資源進行研究，台中榮總今天舉辦「2022國際細胞治療及再生醫學高峰會」及台中榮總「細胞治療及再生醫學中心」成立揭牌典禮，衛生福利部次長石崇良、中榮院長陳適安及台日等專家學者出席。

石崇良表示，台中榮總一向是最具研究量能的醫院，也是頂尖的醫學中心，對於政府政策也都不遺餘力支持，今天得知台中榮總細胞治療中心成立，是陳適安特別從北部大學聘請國內細胞治療頂尖專家李冠德，從零到有建立而成，此一中心象徵臨床研究與實務給病人服務快速結合，未來將朝向產業化發展。

台中榮總指出，這次特別邀請6名國內細胞治療與再生醫學界頂尖的專家及5名日本學者前來，分享不同疾病領域的再生醫學研究成果與實務經驗，現場及線上近千名聽眾，也一同見證台中榮總對再生醫療的重視及積極發展的決心。

台中榮總表示，在高峰會中分別由再生醫學頂尖專家，提供內外科疾病治療、學術研究、尖端醫療技術及臨床治療經驗，共同展現了台灣與日本在國際再生醫療生技的能力。