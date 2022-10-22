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籌設12年 全國首座罕見疾病中心「罕見家園」啟用

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
籌設12年，全國首座罕見疾病中心「罕見家園」揭牌啟用。圖／縣府提供
籌設12年，全國首座罕見疾病中心「罕見家園」揭牌啟用。圖／縣府提供

罕見疾病基金會籌設12年，籌募約3.5億元打造號稱服務量能亞洲最大的身心障礙福利服務中心「罕見家園」，位於新竹縣關西鎮東平里，占地1.8公頃，總樓地板面積約8452.51坪，今天剪綵啟用。希望促進病友身心健康，增進照顧者身心穩定，強化社會大眾罕病認識三大目標，傾力為病友權益及生命尊嚴持續奮鬥。

罕見家園今開幕，新竹縣副縣長陳見賢、罕見疾病基金會董事長林炫沛、創辦人陳莉茵、創辦人曾敏傑、衛福部社會及家庭署署長簡慧娟、國民健康署副署長魏璽倫等人出席，一同攜手見證歷史性一刻。

林炫沛表示，基金會自民國88年成立以來，持續服務全國罕見疾病家庭，至今已服務桃竹苗地區947位病友，提供病友和家屬多元化服務，讓罕見疾病身心障礙者在就醫、就學、就業、就養各方面得到尊重及關懷。

19歲時確診罕見疾病三好氏遠端肌肉無力症的前立委楊玉欣，今天也特別出席；她致詞表示，活著沒有比感恩更重要的事情，所以她感恩為自己努力過好每一天的病友、走出自己及參與社會服務的病友、病友家屬以及罕病基金會。也感謝所有病友的家屬用愛承擔一切，給病友好好活下去的支持。

陳莉茵說，很新竹縣政府社會處攜手打多功能的第三類社會福利中心，將可以提供專業多元的喘息服務及各項空間與設施；包括園藝教室、溫室花園、多感官教室、親子遊戲室、戶外共融遊戲場、心理諮商室、療癒花園、桂花步道等，未來將結合活動及教育課程，提供病友家庭全人服務。

陳見賢說，感謝罕見疾病基金會選擇新竹縣，當初設計在關西鎮時，當地居民有不同的聲音，但經過縣府及公所努力溝通下，讓他們了解罕見疾病，他說「設立於此是件好事」，這將提供罕見疾病家庭全面照顧服務。

罕病基金會表示，台灣約有1萬8000多個罕病家庭，由於7成以上的罕見疾病沒有積極的治療方式，只能靠各種方式延緩病情惡化，由於7成以上的罕見疾病沒有積極的治療方式，只能靠各種方式延緩病情惡化。他們服務其中276種病類，累積超過30多種服務方案，未來1年可望服務2500人次，除持續服務罕病家庭，整合在地化資源、推動科普和生命教育宣導，提供罕病家庭喘息及民眾體驗。

罕見疾病基金會籌設12年，籌募約3.5億元，在新竹縣關西鎮打造號稱服務量能亞洲最大的身心障礙福利服務中心「罕見家園」。圖／縣府提供
罕見疾病基金會籌設12年，籌募約3.5億元，在新竹縣關西鎮打造號稱服務量能亞洲最大的身心障礙福利服務中心「罕見家園」。圖／縣府提供
罕見疾病基金會籌設12年，籌募約3.5億元，打造號稱服務量能亞洲最大的身心障礙福利服務中心「罕見家園」，正式啟用。圖／縣府提供
罕見疾病基金會籌設12年，籌募約3.5億元，打造號稱服務量能亞洲最大的身心障礙福利服務中心「罕見家園」，正式啟用。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢(右)、罕見疾病基金會董事長林炫沛(左)一同揭牌。圖／縣府提供
新竹縣副縣長陳見賢(右)、罕見疾病基金會董事長林炫沛(左)一同揭牌。圖／縣府提供

罕見疾病 新竹

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