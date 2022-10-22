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旅美名醫鮭魚返鄉 汪海波獲醫奉獎獻謝高齡97歲母與妻

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中華民國第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波獲得個人醫療奉獻獎，受獎時邀請高齡97歲的母親和妻子一同上台。記者沈能元／攝影
中華民國第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波獲得個人醫療奉獻獎，受獎時邀請高齡97歲的母親和妻子一同上台。記者沈能元／攝影

中華民國第32屆醫療奉獻獎今舉行頒獎典禮，獲得個人醫療奉獻獎的埔里基督教醫院山地醫療主治醫師汪海波是鮭魚返鄉醫師，他領獎時特別請高齡97歲的母親和妻子一起上台，引用《孝經．開宗明義章》：「立身行道，揚名于後世，以顯父母，孝之終也。」並將獎座獻給母親，場面感人。

汪海波9年前放棄美國高達150萬美元年薪的優渥生活，回台投入埔里基督教醫院巡迴醫療至今，也是當年鮭魚返鄉醫師3位中的其中1位。被問及為何放棄美國生活？汪海波開玩笑說，當時他過了60歲，決定不開刀、也不想值班，那時看到台灣爭取海歸醫師，而當時總統馬英九是他的高中同屆同學，於是決定回來埔里，在山上打拼。

汪海波感性地表示，最感謝的人是妻子，他在山上照護病患，是太太在家照顧媽媽，讓他無後顧之憂。而且他在山上值班5天，要帶10個便當，也靠太太準備；去年因為疫情，公車減班，他從日月潭回家租車要1400元，於是太太每周開車140公里來接他回家。他說，背後如果沒有這兩位女人的支持，他無法走這樣遠。

身為基督徒，汪海波從聖經看到，每個人都必有一死，死後接受審判時，應該如何和上帝交代？他回想自己，前十年軍職生涯為國盡忠，後面30年照顧父母、孩子，把孩子培養長大，接下來呢？他決定要為自己做一點事。於是回來埔里山上照顧同胞，「為民族盡孝」。現在他自己開診所，計畫照顧更多長輩，看到山地弱勢病患，無法遠道看病，他將病人治好，甘之如飴很快樂。

埔里 醫師 鮭魚

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