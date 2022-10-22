第32屆醫奉獎 黃瑞仁盼台大雲林分院成雲嘉醫療燈塔

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天正式登場，台大醫院雲林分院前院長黃瑞仁獲頒個人奉獻獎，許多家人及雲林分院同仁都到現場支持、鼓勵。黃瑞仁在醫療沙漠的雲林默默耕耘12年，建立雲林區域醫療網，創立雲林縣唯一心臟血管醫學中心，使雲林鄉親不必南北奔波就醫，推動社區醫療服務，並首創C肝外展門診模式並推展至全國。

黃瑞仁說，在雲林分院服務最大的困難就是人才的留任、取得及培養，因大都會的醫師很難到雲林服務，必須想辦法育才、愛才及留才，不僅要培養醫師臨床及研究能力，而要營造愛的氛圍，愛惜人才，如此才能留才。

黃瑞仁更獲得國家傑出經理人獎項的肯定。黃瑞仁說，主要管理的三大精神，第一、正直誠信，長官要說話算話，如此才能營造信任的氛圍，，第二、團結合作，必須團結合作才能做好一件事情，第三、尊重與關懷，這是他最重視的事情，同事間應要互相關懷、尊重，同時要關懷病人、社區。