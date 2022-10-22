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第32屆醫奉獎頒獎典禮 陳建仁：得獎者讓台灣充滿溫暖

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，前副總統、評委會主委陳建仁表示，得獎者的愛是永不止息，讓台灣更加健康及美好。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，前副總統、評委會主委陳建仁表示，得獎者的愛是永不止息，讓台灣更加健康及美好。記者余承翰／攝影

第32屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天正式登場，此屆特殊貢獻獎得獎人為彭汪嘉康院士，團體醫療奉獻獎得獎團體為天主教聖保祿醫院山地醫療團隊，個人醫療奉獻獎得獎人為王剛毅醫師、黃瑞仁醫師、賴慧珊護理師、許金川教授、胡勝川醫師、藍英哲醫師、王署君醫師、汪海波醫師、游昌憲醫師共9人。

衛福部長薛瑞元致詞表示，醫奉獎持續了32個年頭，這是一個持續、不斷的想像，他記得20年前就曾參與這個活動，這是發生在台灣許多可歌可泣的故事，許多前輩一生中多數時間奉獻在醫療領域及台灣這片土地，因此這是醫療奉獻獎，不是醫療功績獎，這不是一時得到的偉大事蹟，而是持續不斷用一生之力，在台灣土地的醫療領域奉獻。

「32年來，許多得獎者在偏鄉等資源不足服務民眾，照顧兄弟姐妹，這是台灣精神。」薛瑞元說，這些醫者人心秉持行醫初衷不捨不棄，持續志業，這是台灣最溫暖的地方。

前副總統陳建仁說，有醫療奉獻獎得獎者真好，這是台灣的福氣，他們的愛帶給台灣光明、希望及無限美好的現在與未來。醫奉獎讓行醫者、健康照顧者抱持初衷，為民眾做出最好的貢獻，讓台灣成為美麗的寶島。

陳建仁說，新冠疫情猖獗2多來，醫護及防疫人員的堅持，始終如一照顧確診者及找出確診者加以隔離，使台灣防疫成果讓世界驚艷，美國國家經濟研究所等單位，均把台灣評定為防疫最好的國家，依國際間2022年健康照顧指標統計，台灣在全世界排名第一，在艱困的環境下，把一般的患者也都照顧的很好，因為有愛，愛是永不止息，台灣就有溫暖、未來、光明，讓台灣更加健康及美好。

行政院副院長沈榮津說，2022年新冠疫情大爆發期間，感謝醫界先進、醫護夥伴及全體國民一起守護台灣，如美國眾議院議長裴洛西所說，台灣防疫政策成功是全世界的模範，總統蔡英文也認為，台灣防疫成績被全世界稱讚，這是醫護人員共同的努力。

沈榮津說，10月13日起穩健開放國境，採取「0+7」免居隔措施，讓民眾可以恢復正常生活，並刺激經貿發展，讓百工百業活絡新旺，如接見離岸風電產業的代表等，這也關係台灣未來經濟發展，台灣因防疫成功，在做壞的年代拼出最好的經濟成績，2020年經濟成長率為3.36％，為亞洲四小龍之手，2021年為6.57％創11年新高，2022年受到全球疫情、烏俄戰爭、通貨膨脹，國際央行升息等影響，經濟成長率為3.76％。

沈榮津說，醫療奉獻獎是別具意義的活動，致力於提升醫療品質，偏鄉醫療照顧、健康促進等方面，為國家注入一股清流，更造福許多民眾，而醫奉獎得主表現堪稱世人典範，值得肯定及嘉許，並希望醫界新生代學習及效法，更加投入心力 ，讓愛的力量繼續傳承，深入台灣每個角落。

第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，得獎者一同合影。記者余承翰／攝影
第三十二屆醫療奉獻獎頒獎典禮，得獎者一同合影。記者余承翰／攝影

醫師 疫情 陳建仁

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