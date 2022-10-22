玉山長高了？北峰高度標示差62公尺 玉管處曝原因
有山友發現，玉山國家公園標示玉山北峰高度為3858公尺，塔塔加登山口石牌北峰高度卻是3920公尺；玉管處說，測量技術精進量出不同高度，但立即更換標示牌統一高度有困難。
根據玉山國家公園官方網站資料，玉山國家公園在民國74年成立，面積有10萬多公頃，範圍包括南投、嘉義、高雄、花蓮4縣市，全區以玉山山脈為主軸，包含玉山群峰、秀姑巒山等名山。
有山友發現，玉山國家公園塔塔加登山口側邊石牌標示玉山北峰高度為海拔3920公尺，不過公園內其他標示牌上面的玉山北峰高度卻是3858公尺，同樣是玉山北峰卻有2種不同高度。
玉山國家公園管理處副處長林忠杉今天接受中央社記者電訪時解釋，根據玉山國家公園官方資料，玉山北峰高度為3858公尺，登山口石牌上的3920公尺則是過去技術所測量結果，高度會出現變化，主要是因為測量技術不斷精進，不同時間測量出不同高度。
林忠杉指出，玉山國家公園內標示牌設置時間不一，上面標示的高度為當時測量結果，不過這些標示牌位在高山，有的是直接把高度數字刻在石頭上，立即更換標示牌讓高度數字統一有困難，未來會視民意再決定是否要更改。
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