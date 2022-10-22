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九降風吹柿紅！北埔「有柿來找茶」今、明登場
時序入秋，新竹九降風吹起，北埔鄉石柿餅進入加工盛產期，一顆顆曝曬日光下的柿子，吹出片片金黃，如畫般的夢幻美景，北埔鄉農會和北埔鄉公所攜手，今、明兩天在慈天宮前廣場舉辦「有柿來找茶」產業文化活動，活動第一天就湧入5000人參與，大啖柿餅的香Q甜，品茗膨風茶的蜜香甘潤。
北埔鄉農會表示，北埔柿餅地產地銷，遵循古法製作，當地柿子9成都是石柿，產區以大湖村和大林村為主，全鄉栽種石柿面積約25公頃，今年受梅雨影響，柿青產量減少約20萬斤，但品質不受影響，農民好手藝加上獨有九降風吹拂，甜度都在14度以上。北埔鄉公所也利用柿餅產季期間，從10月15日到11月6日規畫7個梯次的農村小旅行活動，讓產業帶動觀光休閒。
今、明兩天在慈天宮前舉辦的「有柿來找茶」產業文化活動，第一天吸引超過5千人湧入，大小朋友和結實纍纍柿子樹、超大膨風茶葉罐拍照打卡，連闖5關玩茶席體驗、窯烤PIZZA、柿柿如意DIY、趣味遊戲等。
現場還安排膨風擂台賽打嘴鼓說故事，帶大家感受客家詼諧逗趣的行動表演及口說藝術；其他還有舞蹈表演、魔術秀、樂團演唱、行動雕像、街頭藝人表演，以及客家美食免費品嚐。此外，也邀集來自屏東、彰化、雲林、澎湖等40攤農漁會擺攤展售，一次呈現全台農特產品。
周日活動有寶寶搬搬樂比賽，能看到100名寶寶、飆爬搬膨風茶葉，搶萌主寶座的可愛模樣，也有料理達人蔡季芳老師的創意料理開箱、品嚐美味佳餚。
選在活動第一天，特地頒發今年從新竹縣優良茶比賽中脫穎而出奪獎的茶農，特等獎由徐耀良奪下，以及新竹縣政府委託桃園區茶業改良培訓考核通過的11位優良茶初評委員。
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