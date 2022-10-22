極北點富貴角燈塔騎遊 美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗

為推廣燈塔及自行車旅遊，北觀處今天辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者，與近400位民眾風雨無阻，以自行車慢旅騎乘方式，體驗北海岸之美。

今天「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以北海岸周邊美麗的海洋串連深具特色的富貴角燈塔，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗沿途的風景與人情。

為持續推廣燈塔及自行車旅遊，北觀處今天辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者與近400位民眾風雨無阻，一起共襄盛舉。

運動主播林柏妤擔任活動主持人，與車友互動炒熱現場氣氛，並由金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎，一路沿著台二線前往中角灣國際衝浪基地補給，享用皇冠海岸觀光圈特色美食冰烤地瓜，再體驗萬金自行車道的北段至金山老街後原路返回。

進到極北點富貴角燈塔由灣塔自行車道回到白沙灣遊客中心，完騎車友可獲得INFiNi前後車燈組，並為響應環保與永續將提供電子完騎認證。