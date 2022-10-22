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極北點富貴角燈塔騎遊 美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供

為推廣燈塔自行車旅遊，北觀處今天辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者，與近400位民眾風雨無阻，以自行車慢旅騎乘方式，體驗北海岸之美。

今天「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以北海岸周邊美麗的海洋串連深具特色的富貴角燈塔，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗沿途的風景與人情。

為持續推廣燈塔及自行車旅遊，北觀處今天辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者與近400位民眾風雨無阻，一起共襄盛舉。

運動主播林柏妤擔任活動主持人，與車友互動炒熱現場氣氛，並由金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎，一路沿著台二線前往中角灣國際衝浪基地補給，享用皇冠海岸觀光圈特色美食冰烤地瓜，再體驗萬金自行車道的北段至金山老街後原路返回。

進到極北點富貴角燈塔由灣塔自行車道回到白沙灣遊客中心，完騎車友可獲得INFiNi前後車燈組，並為響應環保與永續將提供電子完騎認證。

北觀處長陳美秀說，近年來北觀處積極打造優質自行車旅遊環境，優化16條多元北海岸路線，推動低碳旅遊，今年串連皇冠海岸觀光圈業者與在地社區推出自行車深度體驗小旅行，讓領騎人員帶領遊客透過自行車深入北海岸，細細領略北海岸的美景、美食與地方人情味。

極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
極北點富貴角燈塔騎遊，美、澳及哥倫比亞友人共騎體驗。圖／北觀處提供
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