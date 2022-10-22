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鼓勵在地新星 花蓮縣府徵選表演團隊 祭最高15萬元獎金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「太平洋觀光節」是東台灣最大場跨年活動，每年在花蓮東大門廣場舉辦，吸引大批人潮。圖／花蓮縣政府提供
「太平洋觀光節」是東台灣最大場跨年活動，每年在花蓮東大門廣場舉辦，吸引大批人潮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣跨年演唱會「太平洋觀光節」將於年底開唱，縣府為鼓勵在地表演團體，舉辦徵選活動，10月24日起開放報名，最優勝隊伍可抱走15萬元獎金，還可登上舞台，在跨年演唱會上表演。

縣府觀光處表示，為了讓在地優秀的音樂及文化表演團體或個人，能有嶄露頭角、在大型舞台發光發熱的機會，配合太平洋觀光節持續辦理「太平洋新秀爭霸讚」徵選活動。

今年報名時間及10月24日至11月7日晚間6時，年滿13歲、5人以上團體，只要成員半數以上設籍花蓮，都可以報名。初賽採線上方式進行，表演團隊需提供2年內拍攝的影音檔，由業界專業人員評選出6組進入決賽現場表演，評選一組「太平洋之星」可登上太平洋觀光節舞台表演，獲得獎金暨演出費15萬元；另5組「超人氣之星」可在太平洋觀光節暖場演出，獲得獎金暨演出費5萬元。 詳細徵選辦法可上花蓮觀光資訊網（ https://tour-hualien.hl.gov.tw/ ）查詢，報名網址 https://reurl.cc/RXpGxn

觀光處指出，太平洋觀光節是東台灣最大場的跨年演唱會，縣府每年邀請多組天王、天后級歌手，在花蓮市東大門廣場嗨唱迎接新年。今年活動訂於 12月31日在花蓮市東大門廣場舉辦，歡迎懷抱明星夢的在地優質團體報名爭霸，也邀請全國民眾可先規畫住宿和交通方式，屆時一起到花蓮迎接2023年。

「太平洋觀光節」是東台灣最大場跨年活動，每年在花蓮東大門廣場舉辦，吸引大批人潮。圖／花蓮縣政府提供
「太平洋觀光節」是東台灣最大場跨年活動，每年在花蓮東大門廣場舉辦，吸引大批人潮。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 演唱會 跨年

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