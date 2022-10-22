鼓勵在地新星 花蓮縣府徵選表演團隊 祭最高15萬元獎金

花蓮縣跨年演唱會「太平洋觀光節」將於年底開唱，縣府為鼓勵在地表演團體，舉辦徵選活動，10月24日起開放報名，最優勝隊伍可抱走15萬元獎金，還可登上舞台，在跨年演唱會上表演。

縣府觀光處表示，為了讓在地優秀的音樂及文化表演團體或個人，能有嶄露頭角、在大型舞台發光發熱的機會，配合太平洋觀光節持續辦理「太平洋新秀爭霸讚」徵選活動。

今年報名時間及10月24日至11月7日晚間6時，年滿13歲、5人以上團體，只要成員半數以上設籍花蓮，都可以報名。初賽採線上方式進行，表演團隊需提供2年內拍攝的影音檔，由業界專業人員評選出6組進入決賽現場表演，評選一組「太平洋之星」可登上太平洋觀光節舞台表演，獲得獎金暨演出費15萬元；另5組「超人氣之星」可在太平洋觀光節暖場演出，獲得獎金暨演出費5萬元。 詳細徵選辦法可上花蓮觀光資訊網（ https://tour-hualien.hl.gov.tw/ ）查詢，報名網址 https://reurl.cc/RXpGxn 。