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改善長輩聽力 不再「有聽沒有到」

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。圖／台中榮總嘉義分院提供
醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義市86歲呂姓婦人平時與人對話自覺「有聽沒有到」，常呈現雞同鴨講的情形，而過馬路也聽不清車子的喇叭聲，家人帶至台中榮總嘉義分院就診，經耳鼻喉科主任醫師邱于容診斷後，評估為重度聽力障礙，建議配戴助聽器以改善日常生活的困擾，有了助聽器輔助，聽得清楚也大大改善與人溝通的能力。

醫師邱于容表示，根據衛福部統計，台灣60歲以上有聽力損失的長輩占國內聽力損失人口數的75%，顯示聽力損失是老化的問題之一，聽力損失會使患者產生社會隔離感、增加憂鬱症發生率，而這2個原因都會增加罹患失智症的風險。

邱于容建議民眾平時應多注意家中長輩聽力情形，如有出現以下狀況，都是聽力退化的警訊，如長輩將電視、音響開得特別大聲、與人交談有困難、經常沒聽見電話響、門鈴聲、經常聽不清楚電話中的談話、經常誤解別人說的話、聽不到別人在背後喊他或需要別人一再覆述等，經檢查確定非疾病造成的因素後，再做進一步的聽力檢測，決定是否需要治療或配戴助聽器。

邱于容說，年長者一旦檢查出有聽力損失，定期追蹤也相當重要，至少1年應有一次完整的聽力檢查，以追蹤聽力是否有變化。即使已配戴助聽器矯正，也需注意聽覺的變化。

邱于容表示，人與人之間的溝通主要是靠口語表達，需要聲音來傳遞情感，所以長輩聽覺障礙等於在無形中跟他人築起了一道厚牆。與聽力退化長輩溝通時，宜採取面對面方式，除了可以降低音量，也能讓長輩看見自己的顏面表情，輔助讀唇的動作更可以幫助理解對方想表達的語句，家人更應該以同理心與包容心理解長輩因聽力障礙產生的負面情緒，若發現聽力受損應儘早介入，避免聽神經萎縮、語言聽辨能力變差早期診斷，適當的輔具協助可以提升老年的生活品質。

院長陳正榮表示，輔導會為照護榮民，提供每3年1次的助聽器補助服務，經醫院實施聽力檢測，證明聽損在 45分貝到110分貝之間，並檢附診斷證明、聽力檢測圖及榮民證，可向各地區榮民服務處及榮民之家申辦配發助聽器；此外，一般民眾若領有聽力障礙證明，聽損介於55到110分貝間，經醫師鑑定為無法以醫學治療改善者，符合補助對象亦可向縣市政府申請輔具補助。

醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。圖／台中榮總嘉義分院提供
醫師邱于容診療長輩聽力給予關懷。圖／台中榮總嘉義分院提供

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