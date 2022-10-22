新竹巨城今天開設疫苗施打站 年底前每周六捐血車進駐

新竹Big City遠東巨城購物中心是新竹市重要地標，為秉持「取之於社會，用之於社會」的精神實踐企業社會責任；今天與29日下午和市府合作開設疫苗施打站，年底前也將於每周六與捐血中心' rel='捐血中心' data-rel='/2/104949' class='tag'>捐血中心攜手邀集捐血車進駐，歡迎民眾可到場接種疫苗或挽袖捐熱血。

Big City遠東巨城購物中心指出，新竹巨城身為新竹地標、新竹人休閒活動與購物消費的首選，善用滿滿人潮、便利交通與優質空間，持續深耕在地舉辦各式公益活動，也攜手產官學各界共享資源回饋民眾，社會影響力受國內外獎項肯定。

繼上周首度利用B1中庭加開莫德納次世代疫苗及流感疫苗施打站服務市民，吸引逾千人完成疫苗施打後，今天及29日下周六下午2點至5點持續加開疫苗站，提供18歲以上已完成基礎劑民眾接種莫德納次世代疫苗追加劑及65歲以上長者施打流感疫苗。

新竹市衛生局也說，前往巨城疫苗施打站接種不需預約，隨到隨打，歡迎符合條件之民眾踴躍前往施打。平日若有接種需求，也可前往3區衛生所或是醫療院所接種。

不僅如此，巨城也是新竹市重要捐血車進駐據點，2018年起連續5年創新桃竹苗單日單點捐血紀錄，累計已超過2萬4500袋、逾612萬5000c.c.熱血。從今天起至12月每個周六於1樓戶外海豚廣場都安排捐血車，12月24日平安夜當天也將再度號召多台捐血車舉辦大型捐血活動。