新北秋冬旅遊搶好康 台中旅展吸客拚觀光

「2022台中國際旅展」昨天在台中國際展覧館開幕。新北市觀旅局首度以歡樂耶誕城活動品牌偕同旅宿業者共赴台中參展，並以今年度歡樂耶誕城「雪白之城」主題打造新北館，要讓台中民眾提前感受耶誕氣氛。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，此次以深獲國內外民眾好評的新北歡樂耶誕城為主題偕同14家業者參展，希望透過經典節慶品牌引客，觀旅局也幫民眾整合新北秋冬各式遊程跟觀光好去處，來新北歡樂耶誕城玩可順道安排1、2天的新北小旅行，新北市溫泉坐擁山海景色，現在正是適合泡湯的好時節，泡湯不僅可以紓壓放鬆也可以增強免疫力，在後疫情時代來新北泡湯既健康又溫暖。

位於新北三峽的大板根森林溫泉酒店此次推出專屬優惠，兩人房原價8140元，現場下殺5.9折只要4799元，就可以感受「碳酸氫納」美人湯及森林芬多精雙SPA的洗禮。鄰近淡水捷運站的福格飯店更將於旅展現場發送住宿優惠券，民眾入住福格飯店除了可以逛淡水老街、紅毛城等知名景點，泡湯同時還能眺望淡水河美景。

此外，五星級福容飯店的福隆與淡水店共同規劃出旅展專屬「福隆+淡水漁人碼頭雙城記」優惠，福隆1晚加淡水1晚四人同行，二晚只要1萬2000元，更在旅展期間獨家加碼消費滿1萬元就送2張三溫暖泡湯券，十分推薦於秋冬季前往青春山海線的遊客。