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增裕營收 台鐵：將籌設大型便當中央廚房 擴大市場

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台鐵預計在2024年公司化時，同步啟動大型便當中央廚房，擴大環島路網市場，增裕營收。圖／台鐵提供
台鐵預計在2024年公司化時，同步啟動大型便當中央廚房，擴大環島路網市場，增裕營收。圖／台鐵提供

為達成廚房友善工作環境，符合HACCP相關規定，台鐵台北鐵路餐廳便當廚房日前進行整建，並於20日完工，將恢復全面供餐，也將全力投入11月11日起在台北車站大廳舉辦的「鐵路便當節」。除此，台鐵指出，未來將籌設大型便當中央廚房，擴大環島路網市場，預計2024年台鐵公司化時啟動。

台鐵表示，此次主要工項包括地板整修、防止高架地板積水滲水、更新所有排煙風車及老舊風管、加強排煙效能、避免排煙風管積油、增設浴塵室（Air Shower）設備，作業人員進入清潔區前，先吹除衣服及鞋上塵埃，以確保清潔，該設備具有Air LocK氣鎖功能，可有效控制人員進出動線，做為不同等級潔淨室的緩衝，防止交叉汙染，確保符合食安規定。另外，烹調區及配膳區也新增3台外循環風機補充新鮮空氣，降低場所作業溫度。

台鐵局局長杜微前天傍晚至台北餐廳廚房視察，他表示，台北餐廳廚房歷經78個日曆天就整修完成實屬不易，其間便當製作還需搬至七堵餐務室進行，大家非常辛苦，現在新廚房啓用，同仁就可以善用優質工作環境，做出更美味的便當，來提升服務品質，這非常重要。

台鐵說，未來將籌畫設立大型便當中央廚房，同時提升餐點的質與量，擴大環島路網市場，也增裕營收，預計2024年台鐵公司成立時可同時啟動，交由附業營運處擴大經營。另，台北餐廳將全力投入11月11日起在台北車站1樓大廳展開的「鐵路便當節」活動。

為達成廚房友善工作環境，符合HACCP相關規定，台鐵台北鐵路餐廳便當廚房日前進行整建，並於20日完工。圖／台鐵提供
為達成廚房友善工作環境，符合HACCP相關規定，台鐵台北鐵路餐廳便當廚房日前進行整建，並於20日完工。圖／台鐵提供

台鐵公司化 廚房 便當 台鐵

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