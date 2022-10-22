遊民收容所化身青創基地 有事青年實驗室啟用
嘉義市政府將原本廢棄的遊民收容中心轉型成創生青年基地「有事青年實驗室」，帶著傳統、創新思維與青年共同前進與解決問題，創造可能翻轉地方的事，讓「有事」成為青春中的「大事」；市長黃敏惠表示，「青年有事，國家就沒事」期待年輕人有更多元的學習之後，展現自己未來的競爭力。
上午「有事青年實驗室（Youth Soul Lab）」場館啟用，同時發表品牌延伸「多元培力」、「職涯就業」、「創業扶植」、「創新孵化」與「公共參與」五大核心識別系統，力挺青年在嘉義市未來的發展，現場邀集19攤青創市集、舞團及樂團演出。
市長黃敏惠表示，這場所原本是舊遊民收容中心，經市府活化老建物，重新賦予新生命，導入青少年校園社團專案辦公室的理念，透過公私部門協力共同參與管理的方式，提供年輕學生無償借用場地辦理社團活動的協助減輕負擔，也結合社區營造同步推出各類交流工作坊及跨校性主題活動給予青少年社團展現自我的平台。
黃敏惠表示，年輕人的創意與創新是城市的資產，「有事青年實驗室」延伸五大軸線不僅是政策品牌，也是市府各局處資源盤點的結果，更是實體空間的運作。《有事青年實驗室》扮演著，你的小事，市府的大事，想挑戰自我、突破現狀，整個「嘉義市」都是你的實驗場域。
社會處表示，有事青年實驗室面積近550坪，委託「諸羅設計塾」進駐經營，打造「青春年代的靈魂錘鍊室」，服務15歲到30歲的學生、年輕人，提供嘉義青年進行各類社團或聚會活動，成為青年學校以外的實驗基地，也提供多元能力培養服務，包括學生社團活動場地、Podcast與空間借用、辦理職涯講座及培養職涯能力課程等，也不定期辦假日市集、木育工作坊、就業媒合。平日固定休周一、二，其他時間開放下午1時到晚間10時，假日從上午8時到晚上10時。
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