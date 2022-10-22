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高雄橋頭聖觀音像120周年慶 台糖辦糖鐵森活節同慶

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
橋頭糖廠自日本請來的聖觀音像，歷時120周年，首度修護，今天舉辦慶典及糖鐵森活節，帶民眾更深人認識糖廠文化。記者王昭月／翻攝
橋頭糖廠自日本請來的聖觀音像，歷時120周年，首度修護，今天舉辦慶典及糖鐵森活節，帶民眾更深人認識糖廠文化。記者王昭月／翻攝

高雄橋頭糖廠具有120年歷史的聖觀音像近日修復完成，台糖公司今天舉辦修復完工慶典及祈福法會，製作600個聖觀音平安包子免費贈送，今、明天兩並舉辦「秋天漫步─糖鐵森活節」，邀民眾攜手秋遊。

據地方文史工作者考究，位在高雄橋頭糖廠的聖觀音像，是日據時期擔任橋頭糖廠第一任社長的鈴木藤三郎，委託日方製造的四尊觀音像之一，1902年運抵高雄橋頭糖廠，座落在社宅官舍場。

橋頭糖廠建廠初期，機械設備運作常出錯，加上日籍員工和當地居民存在文化差異，時有衝突，廠長鈴木藤三郎為此設立聖觀音像祈求平安，同時藉由信仰拉近台日員工之間距離，觀音像坐鎮後，廠內平順，糖廠為此每年祭拜。

這尊聖觀音像高約182公分，有24片蓮花瓣，以青銅仿日本奈良藥師寺東院堂聖觀音像製成，具極藝術性。觀音像外觀原本鋪有金箔，為擔心被竊，早年漆成黑色，被橋頭在地民眾稱為「黑面觀音」或「黑彌陀」，今年屆滿120周年，因年久失修，台糖今年5月委由正修科技大學亞太文化資產保存修復新創科技研究中心展開修復，近日修復完成。

聖觀音120周年來首次修復，台糖高雄區處今天舉辦慶典，準備橋頭知名肉包店製作的600個聖觀音平安包子免費贈送參加民眾，民眾可在台糖花卉中心搭五分車到橋頭糖廠，再步行至聖觀音處參拜祈福。

橋頭糖廠今、明兩天也舉辦「秋天漫步─糖鐵森活節」，規畫糖業鐵道導覽人才培訓、五分車回娘家、開火車の酸甜回憶－鐵道司機分享會等活動；並舉辦「蔗一場甜蜜蜜」搬甘蔗、吃甘蔗比賽，帶大家回味當年偷吃甘蔗關禁閉的味回憶；也推甘蔗入菜教學，供民眾品嘗甘蔗料理。

森活節期間，推出五分車搭乘優惠套票，買2張車票即贈送115周年的運蔗五分車限量紀念磁鐵。另收集不同地點的糖鐵印章、報名參加活動、在展售中心和市集消費的民眾，還可兌換五分車頭限量紀念磁鐵，1套有4款，送完為止。

橋頭糖廠自日本請來的聖觀音像，歷時120周年首度修護，台糖今天舉辦慶典，製作600個聖觀音平安包子免費贈送。記者王昭月／翻攝
橋頭糖廠自日本請來的聖觀音像，歷時120周年首度修護，台糖今天舉辦慶典，製作600個聖觀音平安包子免費贈送。記者王昭月／翻攝

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