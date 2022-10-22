乳癌年輕化 醫師提醒檢查正常後若出現6現象要就醫

10月為國際乳癌防治月，國內外許多知名人士都紛紛別上粉紅絲帶，一同倡議重視乳癌防治的重要，根據衛生福利部年初的公告資料顯示，台灣每36分鐘就有1名女性罹患乳癌，且愈來愈年輕趨勢，若能早期偵測到乳癌，經治療後5年存活率可超過90％以上，因此呼籲女性朋友要定期接受乳房篩檢。

桃園聯新國際醫院表示，乳癌主要與賀爾蒙的刺激相關，12歲之前初經、超過55歲才停經、未曾生育者、第1胎晚於35歲者等，或具乳癌家族病史、生活作息不正常者輪值大夜班、長期熬夜等、飲食不當者吸菸、飲酒、高脂、高熱量、運動量不足、肥胖、長期使用賀爾蒙補充劑者等為相對高風險族群。

聯新醫院指出，每年篩檢發現的個案中，有超過60%為早期乳癌，能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌的發生率，其中經篩檢發現的零期乳癌，「治癒率」更是超過95%。

乳癌並非絕症，一旦篩檢發現陽性的個案，尋求醫療專業處置與追蹤，能有助於提升乳癌存活率，早期發現、早期治療才是最佳選擇；聯新醫院說，現在新型的乳房攝影儀器已可大幅降低檢查的不適感，另建議婦女們可在經期結束1至2周內檢查，避免因賀爾蒙作用乳房較為漲痛造成的不適。

聯新醫院提醒，45 歲以上未滿 70 歲婦女、40 歲以上未滿 45 歲且有家族史婦女，國民健康署提供每2年1次免費乳房X光攝影篩檢，平時也可養成規律運動，減少攝取高脂、避免太晚生育等，並時常保持輕鬆的心情，都有助減低罹患乳癌的機率。

聯新國際醫院血液腫瘤科主任賴建宏醫師提醒，乳房X光攝影檢查仍有其限制，即使檢查結果正常，在下次篩檢前，如發現身體有異狀如乳房腫塊、乳房皮膚異常凸起或凹陷、乳頭濕疹樣變化、潰爛或凹陷、乳頭帶血樣分泌、腋下或頸部淋巴結腫大等，應盡速就醫。