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一張圖看周末天氣 彭啟明：今晚到明晨雨勢更明顯

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一張圖看周末天氣 彭啟明：今晚到明晨雨勢更明顯

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，北部、東半部周末兩天，又將面臨濕濕涼涼有雨的天氣，尤其今晚到明晨會是最明顯的時間點，雨勢會較大，但降雨等級和上周末差距很多，大致上不至於出現致災性的降雨，迎風面的雨勢會略大一些。下周一開始會轉乾一些，但迎風面還是有陣雨。

根據氣象局資料顯示，熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天台東縣（蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專指出，今年第26號的熱帶性低氣壓，目前位在台灣南方的巴士海峽，雖然不至於直接侵襲台灣，但外圍雲系水氣增多，周末受它間接影響，北、東部地區又是陰雨天氣。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北至偏東風環境配合熱帶低壓外圍雲系影響，北部、東半部地區為陰有局部陣雨或短暫陣雨天氣，中南部平地天氣相對穩定，仍是多雲到晴，山區午後也有零星短暫陣雨機會。

今晚至明天白天東北季風逐漸增強，「天氣風險 WeatherRisk」說，配合熱帶低壓外圍雲系影響，迎風面的桃園以北、東半部至恆春半島地區降雨有增多趨勢，範圍擴大且可能伴隨短時較大雨勢影響，整體的累積雨量也會明顯提高。中南部平地雲量也有增多趨勢，但還是在山區才有比較高的降雨機率。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚東北季風持續南下，比較乾且涼冷的空氣逐漸移入台灣，各地雨勢逐漸減緩且氣溫降低。下周一、周二又會是比較典型的秋冬天氣型態，要留意早晚氣溫比較低一些，北部、東北部全天陰涼，中南部地區則是日夜溫差比較大，南來北往或是早出晚歸要留意氣溫變化的狀況。

熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
北部東半部周末兩天，又將面臨濕濕涼涼有雨的天氣，尤其今晚到明晨會是最明顯的時間點，雨勢會較大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
北部東半部周末兩天，又將面臨濕濕涼涼有雨的天氣，尤其今晚到明晨會是最明顯的時間點，雨勢會較大。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

氣象局 彭啟明

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