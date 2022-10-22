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今明注意共伴效應 防降雨致災 吳德榮：明天冷空氣南下

聯合報／ 記者邱瓊玉楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片
熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報。本報資料照片

熱帶性低氣壓外圍雲系影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布豪雨特報，今天台東縣（蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在巴士海峽，向西轉西南西移動、往海南島南方海面前進；強度逐漸增強。今、明兩天熱帶低壓通過巴士海峽，路徑類似尼莎、但強度較弱；進入南海後，有些微機率發展成颱。

吳德榮說，熱帶低壓其外圍環流與東北季風仍有共伴效應，使得最大降雨發生在離中心較遠的北部山區及東北部山區，雨量雖遠不及上波，但因發生地點高度重疊，對含水量已達臨界值的地區，仍有致災的威脅；應注意氣象局發布的特報、謹慎防範。

背風面中南部受影響很小，偶有局部短暫飄雨的機率。吳德榮說，今天北台灣濕涼，中南部白天微熱、早晚涼；各地氣溫：北部23至27度，中部21至33度，南部21至33度，東部22至29度。明天冷空氣南下，北台灣氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降。

吳德榮表示，下周一清晨北部、東半部仍有局部短暫雨，白天起至下周四天氣好轉，各地大多晴時多雲，東半部、山區偶有零星飄雨的機率。

他說，下周一、周二北台灣白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；下周三、周四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。下周一、周二全台平地最低氣溫大約降至17度左右。

熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站
熱帶性低氣壓在巴士海峽，向西移動，時速20公里，有發展為輕度颱風的趨勢。圖／取自氣象局網站

吳德榮 氣象局 共伴效應

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