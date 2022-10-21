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熱帶低壓將通過巴士海峽 周末東北部嚴防局部豪雨

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
受熱帶性低壓影響，今晚起至明日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東北部、東部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨。本報資料照
受熱帶性低壓影響，今晚起至明日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東北部、東部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨。本報資料照

熱帶性低氣壓進逼台灣，氣象局表示，TD26目前位於台灣東南方海面，其路徑預計往西移動，今晚至明天上半天是最接近台灣的時刻，沿海風力及浪高也會稍增強增大，尤其今晚至明晨台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，民眾須注意。

氣象局說，今晚起至明日熱帶性低氣壓外圍雲系影響，東北部、東部地區、基隆北海岸及大台北山區有陣雨，並有局部大雨，其中明晚起東北部地區並有局部豪雨發生的機率，北部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

氣象局也說，周日熱帶性低氣壓將通過巴士海峽進入南海，此期間其外圍水氣隨之移入台灣，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區雨勢較大、較持續，特別在東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨或豪雨發生，而中南部雲量稍增多，在山區也有零星降雨的機會；隨東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼。

氣象局表示，TD26目前位於台灣東南方海面，其路徑預計往西移動，今晚至明天上半天是最接近台灣的時刻。圖／氣象局
氣象局表示，TD26目前位於台灣東南方海面，其路徑預計往西移動，今晚至明天上半天是最接近台灣的時刻。圖／氣象局

馬祖 氣象局 恆春

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