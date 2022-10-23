秋天養生這樣吃！6大食材去燥又潤肺

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「秋天食補」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的秋季６大養生食材排行。

隨著天氣逐漸轉涼，也就意味秋天的到來，而中醫表示秋天的飲食重點在「溫」和「潤」，儘量選擇水分多且容易消化吸收的食材，來滋潤乾枯的五臟六腑，但食材那麼多種，究竟該怎麼選呢？

「蘋果」號稱肺部清道夫 「白色食物」潤肺降秋燥

▲ 秋季TOP6養生食材 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

俗話說「一天一蘋果，醫生遠離我」，觀察網路上對於「秋天食補」的相關討論，就以「蘋果」奪得聲量冠軍，有民眾於社群分享健康相關知識，提及蘋果號稱肺部的清道夫，且果皮含有較多蘋果多酚，因此推薦連皮做成「蘋果泥」吃，引起網友留言回覆，像是「沒想到皮也有營養價值！」、「磨成泥讓小朋友跟長輩都比較好入口，感覺對胃的負擔比較小」，不過，也有民眾表示「這樣可能得要買有機蘋果，還要洗得很乾淨，不然反而不健康」，提醒大家若要連皮食用，需注意是否有農藥或蠟殘留的問題。

排行第二的南瓜含有豐富的維生素，能幫助改善秋燥症狀，像是因乾燥引起的呼吸道不適或皮膚乾裂，有民眾分享自己下廚將南瓜做成「南瓜栗子湯」的影片，引起廣大迴響，網友紛紛表示「煮成湯很適合秋天乾燥氣候」、「明天晚餐就來煮，好吃又對身體好！」；而說到秋天，更不能忘記台灣人每年中秋節都要吃的「柚子」，研究發現，柚子的鈣和維生素含量遠超其他水果，有清熱去火的功效，不少民眾推薦大家可以將柚子做成「柚子沙拉」，表示「不只對肺好，還可以順便解決中秋節柚子剩太多、吃膩的問題」。

另一方面，中醫師表示秋天適合吃白色食物，認為許多白色食物是蛋白質的來源，能滋養肺部，像是「山藥」及「蘿蔔」就屬於白色食物之一，有網友分享「山藥排骨湯」的食譜，並表示「這是道非常營養的湯，秋天必喝聖品」、「湯頭清甜，又能養生益氣、健胃整脾」，而蘿蔔除了能做成「白蘿蔔燉肉」，營養師也提及「蘿蔔葉含有豐富的維生素C，可以用來涼拌，或是可以自製雪裡紅，千萬別丟啊」，極高的營養價值及多樣化的料理方式讓民眾直呼「這種平民界的『人蔘』真的很棒！」。

看完以上網友的分享，你是不是也掌握了秋天養生的秘訣了呢？那就快來去超市採買食材，用美食為秋天涼燥的身體進補一下吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》