專家指颱風活躍至11月中 今年冬天留意冷空氣較活躍

周日為24節氣的霜降，天氣風險管理開發公司說，霜降是秋天季節的最後一個節氣，時序漸入冬，北部、東半部屬於東北季風迎風面，溫度較涼，且今年東北風環境有好幾次已造成基隆、東北角至宜蘭一帶有極端降雨出現；而中南部則位於背風側，白天溫度仍高，不過受輻射冷卻影響，日夜溫差大，要注重保暖工作。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇指出，上周末受到尼莎颱風外圍環流的暖溼空氣，配合東北季風交會，再加上地形效應，使宜蘭、南港、汐止以及陽明山累積雨量非常多。

本周末台灣東南方有熱帶性低氣壓存在，目前氣象局預估成颱機會不高，且環流也較尼莎小，不過，彭啟明與吳聖宇說，配合明天晚間東北季風加強，大台北、宜蘭迎風面地區，在周六、周日仍有累積雨量較多的機會。

彭啟明與吳聖宇預估未來一季的環境，西風槽有明顯下彎，讓台灣吹拂著東北風，且南方低壓帶活躍，因此受到低壓活動配合東北風環境，容易產生共伴效應，或著無產生共伴效應的話，也要留意兩者互相的配合，秋颱配合共伴往往造成迎風面出現極端降雨。目前模式顯示，冬季至春季雨量偏少。

短期預報上，彭啟明與吳聖宇說，迎風面降雨仍多，11月中下旬後低壓帶往南移動，表示暖溼水氣配合東北風交會帶來的降雨可以有所趨緩，提醒降雨較多的機會還有3周左右，迎風面的北部、東北部仍需提防秋颱及東北風水氣較多的情況。

彭啟明與吳聖宇預估，至11月中旬，巴士海峽至南海一帶颱風發展仍活躍，且強度都有接近氣候值，預估路徑皆往西或沿著太平洋高壓往北移動，雖然直撲台灣機率低，不過間接因為外圍水氣造成北、東強降雨機會高，要等到11月中旬後，颱風發展活躍位置才會較遠離臺灣。

彭啟明與吳聖宇表示，今年中央氣象局修正「東北季風」的定義，由大陸冷高壓帶來的涼空氣稱作「東北季風」，修正以往使用溫度的定義。氣溫方面，預估今年秋季北部整體溫度正常，中南部則偏暖，冬季與氣候值相比為正常，需留意強冷空氣南下機會。