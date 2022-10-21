專家指颱風活躍至11月中 今年冬天留意冷空氣較活躍
周日為24節氣的霜降，天氣風險管理開發公司說，霜降是秋天季節的最後一個節氣，時序漸入冬，北部、東半部屬於東北季風迎風面，溫度較涼，且今年東北風環境有好幾次已造成基隆、東北角至宜蘭一帶有極端降雨出現；而中南部則位於背風側，白天溫度仍高，不過受輻射冷卻影響，日夜溫差大，要注重保暖工作。
天氣風險管理開發公司總經理彭啟明與資深天氣分析師吳聖宇指出，上周末受到尼莎颱風外圍環流的暖溼空氣，配合東北季風交會，再加上地形效應，使宜蘭、南港、汐止以及陽明山累積雨量非常多。
本周末台灣東南方有熱帶性低氣壓存在，目前氣象局預估成颱機會不高，且環流也較尼莎小，不過，彭啟明與吳聖宇說，配合明天晚間東北季風加強，大台北、宜蘭迎風面地區，在周六、周日仍有累積雨量較多的機會。
彭啟明與吳聖宇預估未來一季的環境，西風槽有明顯下彎，讓台灣吹拂著東北風，且南方低壓帶活躍，因此受到低壓活動配合東北風環境，容易產生共伴效應，或著無產生共伴效應的話，也要留意兩者互相的配合，秋颱配合共伴往往造成迎風面出現極端降雨。目前模式顯示，冬季至春季雨量偏少。
短期預報上，彭啟明與吳聖宇說，迎風面降雨仍多，11月中下旬後低壓帶往南移動，表示暖溼水氣配合東北風交會帶來的降雨可以有所趨緩，提醒降雨較多的機會還有3周左右，迎風面的北部、東北部仍需提防秋颱及東北風水氣較多的情況。
彭啟明與吳聖宇預估，至11月中旬，巴士海峽至南海一帶颱風發展仍活躍，且強度都有接近氣候值，預估路徑皆往西或沿著太平洋高壓往北移動，雖然直撲台灣機率低，不過間接因為外圍水氣造成北、東強降雨機會高，要等到11月中旬後，颱風發展活躍位置才會較遠離臺灣。
彭啟明與吳聖宇表示，今年中央氣象局修正「東北季風」的定義，由大陸冷高壓帶來的涼空氣稱作「東北季風」，修正以往使用溫度的定義。氣溫方面，預估今年秋季北部整體溫度正常，中南部則偏暖，冬季與氣候值相比為正常，需留意強冷空氣南下機會。
短期預報而言，在北部地區大陸冷高壓南下配合降雨，溫度略低，中南部要注意日夜溫差變化。需提醒冬季氣溫為正常，並非沒有冷空氣南下，且每個人對溫度接受度不同，溫度趨向正常，是指溫度接近氣候值，也就是今年冬天為台灣冬天紀錄平均的溫度，冬天太陽直射南半球，位在北半球的台灣接收太陽能量較少，且盛行東北季風、也可能會有寒流，冬天屬於四季中最涼冷的季節，還是提醒大家仍要注意穿著及保暖。
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