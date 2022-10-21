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嬰幼兒流感冒易併發腦炎、肺炎 高市醫界籲快打疫苗

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
秋冬時節是流感疫情高峰，6個月以上至學齡前的幼兒是高風險族群，接種流感疫苗是保護健康的不二法門。記者王昭月／攝影
秋冬時節是流感疫情高峰，6個月以上至學齡前的幼兒是高風險族群，接種流感疫苗是保護健康的不二法門。記者王昭月／攝影

新冠疫情進入後半段，但秋冬時節卻是流感疫情高峰，高雄市衛生局今午攜手高雄縣、市醫師公會強力呼籲，家長帶6個月以上至學齡前的幼兒接種流感疫苗，保護幼兒健康。

高市衛生局今午在市立聯合醫院舉辦「小小疫苗，大大保護～ 寶貝打疫苗，流感不打擾」幼兒流感疫苗接種宣導會，呼籲家長攜帶家中 6個月以上學齡前幼兒儘速接種，及早獲得保護力。

衛生局副局長潘炤穎表示，至昨日止，高雄市流感疫苗接種已達33萬7千劑，各年齡層都有接種，最希望6個月以上到學齡前幼童接種，因為小小孩一感染流感，併發肺炎、腦炎的風險相當高。從未接種的可先打第1劑，已打過第1劑的，隔4周可再打第2劑，才能產生保護力。

至於近來不少家長反映，學校很多小朋友確診新冠肺炎，潘炤穎對此表示，從每天的監測數來看，目前新冠疫情誠如中央流行疫情指揮中心所說的還在「高原期」，但高雄本周的確診數已略見趨緩，目前國中以上校園第3或4 劑的疫苗涵蓋率已有7 成，這部分只要有確診個案，就會積極篩檢，陽性就進入隔離七天的流程作業。

高市衛生局也表示，秋冬是流感疫情流行高峰期，最近受邊境解封加上新冠肺炎 變異株夾擊的雙重威脅，病毒蠢蠢欲動，學齡前嬰幼兒是流感高風險族群之一，接種疫苗是預防流感最有效的方式。出生 6個月內嬰兒，因無法接種流感疫苗，可藉由父母接種來間接保護嬰兒健康。接種流感疫苗，保護力平均約可達 30%至80%．減少 50-60%因流感而造成的嚴重併發症，並隆低 80%的死亡率。

高雄市政府今年度共採購 74 萬劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達 27%，10月1日起開打至今已經有 33萬,848人完成接種，整體接種進度達 45.2%，65歲以上長者、免疫功能不全者及具慢性疾病等高風險族族群十分踴躍。經統計，6 個月以幼兒約 32.1%完成接種，高雄全國標準 32%。尚未曾接種者第 1劑約 22.6%(全國 21.9%)。

3 歲以上至入學前幼兒，已有27.8%完成接種，未曾接種第 1劑者有5.7%(全國5.8%）。為提升 6個月至 3 歲嬰幼兒流感疫苗接種率，10月24日至10月30 日到高市261 間幼兒流感合約院所完成流感疫苗接種者，將隨機送兒童牙刷、兒童平面口罩、酒精噴瓶、卡通貼紙，送完為止。

秋冬時節卻是流感疫情高峰，高雄市衛生局今午攜手高雄縣、市醫師公會強力呼籲，家長帶6個月以上至學齡前的幼兒接種流感疫苗，保護幼兒健康。記者王昭月／攝影
秋冬時節卻是流感疫情高峰，高雄市衛生局今午攜手高雄縣、市醫師公會強力呼籲，家長帶6個月以上至學齡前的幼兒接種流感疫苗，保護幼兒健康。記者王昭月／攝影
10月24日至10月30 日到高市261 間幼兒流感合約院所完成流感疫苗接種者，將隨機送兒童牙刷、兒童平面口罩、酒精噴瓶、卡通貼紙，送完為止
10月24日至10月30 日到高市261 間幼兒流感合約院所完成流感疫苗接種者，將隨機送兒童牙刷、兒童平面口罩、酒精噴瓶、卡通貼紙，送完為止

流感疫苗 衛生局 疫情

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