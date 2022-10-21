新北影響力系列／高秋梅傳承技藝 延續泰雅編織之美

原住民文化是台灣資產瑰寶，十六族中首推泰雅族最擅長編織，在織布技術瀕臨失傳之際，新北市烏來區原住民編織協會理事長高秋梅全心投入學習與推廣，迄今教授學員逾百人，是新北市無形文化資產列冊者。

烏來泰雅族織藝近年來蓬勃發展，由傳統染織華麗轉身為現代織藝創作，作品在海內外染織展中嶄露頭角。高秋梅說，身為泰雅族，希望用自我鼓勵的心，不管織布多辛苦多累，當可以看到願景時，便欣然接受。

高秋梅推動泰雅族織布文化不遺餘力，深耕地方、推廣泰雅族傳統織布技藝工法長達20年，除了成立個人工作室，擔任部落大學講師，長期傳承示範教學傳統織布，並策劃相關展覽，再現泰雅族貝珠衣與烏來特有XO織紋技法等，亦曾於日、美等國參展，展現原住民族傳統織藝與文化之美，也讓更多人認識泰雅文化。

烏來傳統織布文化在日治時期逐漸沒落，據傳當時日警聽聞織布聲，便闖入屋剪斷織布，令泰雅族婦女感到彷若驟然被剪掉寶貴長髮之痛。高秋梅表示，45歲以前，她在烏來從沒看過母親或其他老人家織布，所以在這之前完全沒有織布記憶。

就在微弱薪火即將消失時，1980 年代全台原住民族傳統工藝復振風潮興起，烏來也從1990年代起進行泰雅族織布文化復振工作，烏來鄉公所致力推廣傳統織布課程，高秋梅說，鄉長米剌瓦旦正好要復振織布，她們幾個姊妹就揪一揪參加、一起挺區公所，沒想到開始織就喜歡了，可能血統裡就有一點基因在。

高秋梅年輕時在烏來著名的山地歌舞表演了25年，直到一場火災燒去舞台，她的人生轉了彎，才加入泰雅傳統織布研習班，從無到有學習成為現代織女。她笑著說，我們做得起勁時沒回家煮飯，老公都在找人。

高秋梅說，過去泰雅勇士負責狩獵與禦侮，織布、編衣及家務則是泰雅族婦女重要工作。女子出嫁前，隨家族年長女性學習織布，學會才能結婚，善織婦女在族裡具有重要地位，受人尊敬。從前要織出一塊布得從種苧麻開始，由婦女親自栽植，約三個月可採收。

織布可分平織與挑織，通常織成一匹布需要耗費約一周，平織主要在改變經線顏色，織成條狀紋路披肩或毯子；挑織則運用染成褐色的麻線，織出幾何圖形花紋，常見於上衣、胸兜、護腳布。

高秋梅身為烏來織女，聽來浪漫，卻萬般辛苦，除了手工價值難被理解，更需投入大量時間與體力，她指出，織布時不可分心聊天；開始整巾時，條數算錯要改會很麻煩，因此不能有人在旁打擾。當做好一塊布的那個剎那，才覺得自己可以做完很厲害。

高秋梅表示，從泰雅族傳統作品可以看見部落社會形態與價值，織布包含顏色和圖騰都有代表涵義。泰雅族常出現在織布上的圖紋有 山、水、眼、交錯織紋及領袖圖紋。山是泰雅族人生存依賴，水是靠著清澈的溪水族人繁衍永續，眼代表在部落與山林之間有祖靈之眼守護，交織指生命在互相交織繁衍，部落領袖負責守護子民。織品常見的XO圖案，屬於這個屈尺群的代表；XO指一男一女，象徵團結一起組成家庭。

高秋梅和其他織女們成立烏來編織協會，姊妹相互扶持重製泰雅族社會地位最高階的貝珠衣，傳承珍貴的文化資產。「貝珠衣」是將現在已是保育類的硨磲貝磨成綠豆大小的貝珠，再穿綴於服裝上。泰雅族社會階級組織並不明顯，最尊貴的貝珠衣通常只有頭目、智者、勇士才能穿著，有些貝珠衣甚至重達6、7公斤的祭典榮耀的禮服，亦被稱為凱旋衣。

高秋梅說，幾個姊妹討論過若現在不做，以後烏來就沒有織布文化，尤其目前珍藏在泰雅博物館織的貝珠衣是她們協力完成的，大家真的很開心且備感榮譽。

高秋梅把生命織在作品裏，運用傳統圖騰與當代元素，串起過去與現代。烏來編織協會規畫在國內外展覽，開班授課推廣織布之美，即使一路艱辛，高秋梅仍維持一份初心與使命感，不論是音樂舞蹈表演之路或沈浸於編織文化，高秋梅早已活出泰雅族人獨特內蘊的藝術光彩。