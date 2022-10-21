聯合報「從看診到確診 醫護染疫路」專題 獲111年臺灣醫療報導獎特優

新冠疫情籠罩之下，全國醫護挺住第一線壓力，勇敢抗疫守護國人健康，聯合報元氣中心醫藥組費時一年，從醫護角度描繪面對疫病的艱辛，刻畫大疫年代下所流的每滴汗水、每滴淚，聯合報「從看診到確診 醫護染疫路」專題榮獲中華民國醫師公會全國聯合會「111年臺灣醫療報導獎」平面類特優，將訂於11月13日（周日）在圓山大飯店舉行第75屆醫師節慶祝大會進行頒獎。

完整得獎名單如下：

【平面類】

特優

【聯合報】從看診到確診 醫護染疫路／李樹人／聯合報元氣中心、採訪中心

優勝

【遠見雜誌】清零無醫鄉／邱莉燕／蔣濬浩

【Heho健康】與新冠共存！新常態生活日常大挑戰／黃慧玫／賴以玲、王芊淩、李祉函、孫珞軒、陳筠臻、劉思妤、馬鳳吟

佳作

【商業周刊】親愛的憂鬱症家人／鄭郁萌／曠文琪、游羽棠、郭涵羚、蔡靚萱、陳庭瑋、陳皜

【今周刊】你輕忽的索命殺手 慢性病／萬年生／楊雅馨、黃浩珉

【中央通訊社】微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載／曾以寧／孫承武、蔡孟妤、洪學廣、李卉婷

【新媒體類】

特優

【康健雜誌網站】「2021新國病大調查：不吸菸的肺癌 怎麼來的？」數位專題／羅真／鄧桂芬、邱淑宜、謝佳君、林慧淳、梁元齡、葉懿德、范晏萍

優勝

【財團法人慈濟傳播人文志業基金會(大愛電視)】大捨育良醫／崔菊芬／徐昱婷、曾釋嫻、石筱薇

【親子天下Youtube / FB】【新冠病毒麻瓜課3】軟著陸新防疫時代／黃瑽寧／陳世耀、 劉文賢、 黃馨嬅、 張則凡、游筱玲、黃楷傑

佳作

【鏡新聞】到宅醫加一／謝祝芬／許鴻財、賴興俊、黃威勝、唐薏程、李采倪、李欣如

【今周刊】放棄搶救親人是「不孝」？ 83歲醫生推動安寧醫療：放手才是祝福／呂佩芬／潘怡靜、蔡銘洋、蔡侑儒、莊翊晨、王君瑭

【Heho健康】《疫情下的急診室》- 屬於第一線人員的功勳與紀錄／江宏倫／王芊淩、何宜庭

【廣電類】

特優

【民視新聞台】台灣疫苗之父-李慶雲／沈雅雯／葉家君

優勝

【大愛電視】無常．日常 - 台北慈濟醫院抗疫紀實／楊景卉／鄧志銘

【華視新聞雜誌】為罕病找解答 肌萎醫師陳燕麟／陳沿佐／盧松佑、李宇承

佳作

【漢聲廣播電臺】「一堂有助於提升醫病關係的解剖課」系列報導／孫佳玲／翁紫萱

【三立新聞】麻醉內幕 甦醒前的真相／郭雅慧／林瑞珠、李心嵐、朱怡寧、鍾心怡、楊育鑫、黃琲茹、魏國旭

【TVBS】沉默國病 守護心肝／王心喬／柯勝雄

【徵文類】

特優

「COVID-19確診者基層診所居家照顧與關懷～被照護者感恩分享」／張瑞容

優勝

「無畏逆風而行~記新冠病毒疫情中台灣醫護無私奉獻的精神」／曾絢煜

「醫護是守護神還是瘟神？」／王舒民

佳作

「負重前行─大疫時代的無名英雄」／魏彥翔

「在旅途開始之前」／謝向堯

「永隔之前」／呂昱暘

「醫師抗疫 醫師娘Uber Eats」／許淑清

「突如其來的暫停鍵」／王詩蒨