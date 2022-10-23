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老是胃脹好難受 網友熱議這8種食物胃脹氣應少碰

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
老是胃脹好難受 網友熱議這8種食物胃脹氣應少碰。 圖片來源/unsplash
老是胃脹好難受 網友熱議這8種食物胃脹氣應少碰。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「脹氣食物」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的易導致胃脹氣的地雷食物。

脹氣是現代人的文明病，專家指出脹氣的問題大多來自於不當的飲食習慣，包括暴飲暴食或三餐不定時等，因此若要遠離胃脹的不適感，便可從日常飲食中多注意，盡量避免過度食用容易引起脹氣的食物。

速發酵母「麵包」勿過度食用 「高麗菜」含寡醣不易消化

▲ TOP8脹氣地雷食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ TOP8脹氣地雷食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上關於「脹氣食物」的相關話題討論，可以發現「麵包」最受到網友們的熱議，尤其商業用速發酵母麵包，在麵糰沒有充分發酵的情況下，比較容易引起胃脹氣、腸胃不適等症狀。網友便表示「飲食要控制，那些容易脹氣的食物例如餅乾、麵包等，應少食用」，也有網友以自身經驗分享「懷孕初期吃麵包度過，也是脹氣吃不下，坐著睡躺著都不舒服 」。

而聲量第二的「高麗菜」亦備受網友們討論，高麗菜是家庭及餐廳常見的烹飪食材，但其中所含的寡醣類，進入腸道後不易被吸收，屬於不易消化的蔬菜，容易引起胃脹氣，營養師則建議容易脹氣者應該少食用，就有網友就提到「我吃高麗菜會脹氣喔！」、「有些腸躁症患者，吃高麗菜這些食物反而更容易脹氣」，而要避免食用高麗菜而產生脹氣的方法，也有網友建議「料理時可煮熟、煮久一點再吃」。

另一方面，「地瓜」也是許多網友熱議的脹氣地雷食物，地瓜雖屬富含營養成分的澱粉類，市面上常見且料理方式多元，但亦同為容易產氣的食物，網友就提及「我很愛地瓜，但是脹氣到沒完沒了」、「地瓜超級好吃啊且顧胃，但不要吃太多小心脹氣」，也有熱心的網友提醒如果要吃地瓜的話，儘量別在睡前食用，容易消化不良而產生胃脹氣。

看完了上述的飲食建議後，如果你也有胃脹氣的困擾，不妨可以從改變飲食習慣下手，養成小口飲食、吃東西放慢速度的習慣，並減少攝取易產氣的食物以維持腸道健康！

觀看原文→https://reurl.cc/jGxbZ1

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

高麗菜

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