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車輛不禮讓 基金會調查7成家長不放心讓孩童自己上學

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
靖娟基金會實地走訪學校周邊，發現新北市一處小學附近根本沒有人行道，學童上學只能走到馬路上與車輛爭道。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會實地走訪學校周邊，發現新北市一處小學附近根本沒有人行道，學童上學只能走到馬路上與車輛爭道。圖／靖娟基金會提供

台灣近年面臨少子化問題，除了出生率屢次排名全球倒數第一，人口上更已連續2年半死亡人數高於出生人數低，形成「生不如死」的窘境。靖娟兒童安全文教基金會更統計，光是近5年就有超過2千位兒童在上學途中因交通事故受傷甚至死亡，其中六都死傷人數多達1195人，占了5成以上，顯見兒童通學環境亟需改善。

靖娟基金會透過2千多份問卷進行統計分析，也抽樣到6都共30所小學周邊實地勘查，發現違規占用騎樓的情形相當嚴重，有7成學校周圍的騎樓有車輛停放和雜物堆積的情形，更有2成以上的學校騎樓被占用後淨寬不到1.5公尺，大大影響了學童的步行空間。

靖娟基金會說，停等空間不足也是亟需解決的問題，本次勘查竟有5成的學校周遭路口停等空間不足，導致學童得在狹窄路口等紅綠燈，險象環生，政府應盡速改善學校周遭的交通工程規劃，才能營造更加友善安全的通學環境，避免讓上下學的國小學童暴露於危險之中。

靖娟基金會統計，有7成家長不放心讓孩子自己上學，其中台南市、台中市比例更超過8成，據調查，家長主要擔心車輛不禮讓及通學環境不佳；家長也反映，通學區域的人行道多存在路面不連續、有駕駛違規停車、有電線桿及電箱等障礙物妨礙行走等，讓孩童被迫要走到馬路上險象環生。

六都家長對人行道的滿意度最高的是台北市，達到67.42%，最低的是台南市54.03%；家長最擔憂的理由是人行道缺乏行人防護設置，車輛可以直接騎上人行道妨礙行人安全、或是違規停車擋住行走路線。

靖娟基金會執行長林月琴說，世界先進國家為提供學童安全通學環境，訂定相關政策值得借鏡，英國時段性封街阻隔人車交織、導入科技執法，日本於學校方圓500公尺的範圍設為通學路，路程約10-15分鐘，依道路需求實施交通管制、速度管理、確保步行空間、提高司機能見度等改善措施，從工程與執法手段介入目的只為了維護特定時間且高旅次的弱勢行走需求，因此期待以六都為首即刻針對通學環境全面檢討，提出更有利行走的政策。

林月琴也呼籲政府應重新檢討《道路交通管理處罰條例》第90-3條規定，該條例允許在人行道上設置機慢車停車區，但此舉壓縮步行空間，機車騎士大都直接把車騎上人行道，讓孩子的步行空間更加險象環生。

林月琴向政府及縣市長候選人提出3大訴求，政府應盡速改善學校周圍150公尺內的通學環境，並逐步改善至學校周圍500公尺內，更應加強宣導駕駛停讓行人，保障學童的步行權利；汽機車駕駛要應尊重行人權益，落實路口停讓；改善步行空間後， 家長應帶孩子練習步行上學，逐步放手讓孩子探索世界。

靖娟基金會調查，台南市家長對於人行道的滿意度最低。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會調查，台南市家長對於人行道的滿意度最低。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會實地走訪學校周邊，發現台中市一處小學附近的人行道上停滿機車，阻礙學童上放學過馬路的動線。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會實地走訪學校周邊，發現台中市一處小學附近的人行道上停滿機車，阻礙學童上放學過馬路的動線。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會調查，台南市家長對於穿越設施滿意度亦是最低。圖／靖娟基金會提供
靖娟基金會調查，台南市家長對於穿越設施滿意度亦是最低。圖／靖娟基金會提供

人行道 台南

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