好想出國玩！網友熱議最想旅行的日本8大地區排行公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日本觀光地區」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的日本八大觀光地區排行。

隨著日本邊境規定即將鬆綁的消息傳出，睽違已久的自由行終於可以成真，相信此刻已經有許多人開始蠢蠢欲動，紛紛下訂機票以滿足那顆想出國的心了吧？近期也有不少網友分享自己想要前往的日本熱門旅遊地點，其中有哪些地區最受台灣網友矚目呢？

久違的新宿、晴空塔與迪士尼 「東京」成網友旅日首選

▲ 最想旅行的日本地區 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友對於日本觀光地區的相關討論，可發現「東京都」的聲量居冠，作為日本最具國際名氣的繁華都市，也是許多人心目中的旅遊首選，而在東京遊歷的經驗更是許多台灣人的共同回憶。一名率先前往日本進行商務旅行的台灣網友便在社群上分享自己從成田機場入境的相片，立即勾起許多網友熱烈迴響，留言如「好想去日本玩」、「東京的起點！希望年底大家都能過去」等等。也有網友請益「去東京玩一個月可以玩什麼？」，引來回覆如「東京不外乎就是迪士尼、晴空塔、東京鐵塔、澀谷街頭之類的」、「當然是不停地吃拉麵，再去晴空塔、迪士尼玩兩天」等等，可見東京的超高人氣。

聲量位居第二名的「大阪府」則是位於近畿地區的知名城市，細數大阪的觀光景點，除了位於道頓堀的知名打卡景點「固力果跑跑人」廣告看板備受討論之外，由大阪環球影城在2021年首度開幕的「超級任天堂世界」園區也讓許多台灣網友相當期待，留言如「好想帶我兒子去」、「我們真的該規劃明年日本行了」等等，紛紛表現出想要立即體驗遊樂設施的雀躍情緒。此外，也有部分網友詢問「在大阪的交通是不是很複雜啊？」擔心未來首次前往大阪可能會因為語言不通而導致旅遊受阻，便有熱心網友提示「建議可以先下載日本交通的App，除了梅田車站之外，大阪交通其實不會很複雜」。

而聲量位在第三名的「京都府」則是鄰近大阪的知名古都，當地不僅有豐富的美食佳餚，同時也是日本最具歷史與文化氣息的熱門觀光地區之一。日前也有網友已經提前造訪京都，並在當地知名的阪急電鐵「烏丸站」打卡留影，吸引許多曾經前往京都的網友留言「好懷念的京都」、「烏丸站附近的蕎麥麵真的蠻好吃的，好想念」等等。另一方面，京都著名的傳統祭典「祇園祭」受疫情影響停辦三年，直到今年7月終於再次回歸，祇園當地也因而匯聚大量日本觀光人潮，現場影片中人山人海的景象也讓網友不禁感嘆「解封之後人應該會更多」。

你最想要去日本的哪裡旅遊呢？在此提醒大家，雖然出國旅遊的相關規定已經逐漸放寬鬆綁，但仍然建議要做好足夠、確實的防疫措施，才能確保自己平安出門，旅遊不受阻！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》