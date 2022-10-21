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女老師長期為腳麻腰痛所苦 竟是「這裡」彎曲害的

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第三式，站姿，吐氣，氣吸在左側胸部。左臀肌往右縮緊。雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。右腳墊高踩地延伸。頭往左側彎、稍右旋轉，做頭部旋轉。照片／業者提供
第三式，站姿，吐氣，氣吸在左側胸部。左臀肌往右縮緊。雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。右腳墊高踩地延伸。頭往左側彎、稍右旋轉，做頭部旋轉。照片／業者提供

一位40多歲的女老師長期為腳麻、腰痛所苦，雖曾自行接受按摩、整脊，卻改善有限，一度擔心要開刀，直到前往「樂活健康診所」，這才發現是脊椎側彎所致，還達到向右凸、側彎28度，連帶在外觀上亦有左臀高於右臀的不平衡體態。幸好接受物理治療師黃應強指導脊椎矯正訓練運動，不僅解除長期腳麻，亦減少腰痛發生頻率與降低疼痛感。

活力得醫療照護體系「樂活健康診所」物理治療師黃應強指出，原發性脊椎側彎佔發生機率的8成，其發生原因不明，如同這位老師。因此當出現不明腳麻、腰痛或體態不平衡時，應就醫接受脊椎側彎檢測，以便及早矯正。尤其對青少年而言，若未及早接受專業矯正，很容易在孩子脊椎發育的過程中迅速加快脊椎側彎的角度。

在矯正脊椎側彎療法上，物理治療師黃應強表示，目前在國際上已證實，可以透過特定運動包括，施羅特運動（Schroth）及西班牙巴賽隆納訓練運動系統（BSPTS），達到脊椎矯正的有效效果。

黃應強治療師並示範BSPTS訓練運動系統中的三式訓練運動，在家就可以自行練習，以達成矯正脊椎側彎、改善肺活量、改善外觀體態及改善腰痛的四大效果。這三式示範為側彎右凸者練習，若左凸，換側練習。吸氣、吐氣為一次，每回50次。

第一式，跪姿延伸，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口。

第二式，坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部。左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。

第三式，站姿，吐氣，氣吸在左側胸部。左臀肌往右縮緊。雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。右腳墊高踩地延伸。頭往左側彎、稍右旋轉，做頭部旋轉。

第二式，坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部。左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。照片／業者提供
第二式，坐姿，椅子坐一半，吐氣，氣吸在左側胸部。左膝往下壓，雙手肘往左右撐開，上半身由右至左水平側移。照片／業者提供
第一式，跪姿延伸，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口。照片／業者提供
第一式，跪姿延伸，左手延伸，臀部往後移，氣吸在左側胸口。照片／業者提供

治療師

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