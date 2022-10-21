影／巴金森手抖無法扣扣子 台大以神波刀精準改善症狀

國內原發性顫抖及巴金森氏症病患逐年增加，經營建材生意的54歲葉先生，2019年開始手部顫抖，右手抖得非常厲害，左手顫抖頻率雖低，但也十分明顯，經診斷罹患巴金森病。由於他卻不願服藥治療，近2、3年來症狀持續惡化，進而影響日常生活及社交，終於在今年9月透過台大醫院「聚焦超音波」精準治療，徹底解決手抖問題，目前右手顫抖減輕9成，心中如釋重負，葉先生說，對台大醫院的細心治療「心情是除了感謝，還是感謝。」

統計顯示，原發性顫抖症盛行率為每百萬人約4000至4萬人，60歲以上盛行率更高達1萬3000至5萬人，第一線治療是藥物治療，但部分患者藥物控制效果不佳或引發嚴重副作用，需考慮採用深腦刺激手術治療。

不過，深腦刺激手術經開顱植入電極導線到大腦特定神經核，如視丘下核，以電刺激調節大腦迴路運作，手術要在胸前皮下埋入電池，以供應腦內電極所需電流，許多患者因此心存害怕或對電線過敏，也有人或擔心腦部手術副作用而裹足不前。

為治療原發性顫抖及巴金森氏症病患，台大醫院整合神經科、神經影像科、神經外科等團隊，今年9月引進「聚焦超音波」精準治療，此為一種非侵入性治療，全名為「顱磁振導航超音波聚焦手術」，簡稱「神波刀」或「醫薩刀」。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰說，神波刀就是超音波手術刀，原理是在特殊定位儀器輔助下，以高功率超音波對腦部進行神經核燒灼，阻斷產生顫抖的神經迴路，改善患者手部顫抖。

台大醫院臨床神經暨行為醫學中心主任吳瑞美說，患者治療時，以特製頭盔聚集1024束超音波束，搭配腦部磁振造影立體定位，以非侵入性方式精準燒灼腦部深處0.2至0.4公分大小的神經組織，而磁振造影成像系統就像神波刀的眼睛，讓醫師在術前及術中能夠高精度識別和瞄準病灶靶點，透過磁振造影成像引導，為患者制定個人化的治療計劃，經過約3小時治療，改善患者困擾。

吳瑞美說，神波刀治療過程不需全身麻醉，降低感染與出血風險，且沒有輻射，也不需開顱且無植入物，約2成患者會出現短暫性頭暈、惡心、嘔吐、無力、麻或頭痛、步態異常等副作用，但通常術後追蹤1至3個月內會消失。

依文獻追蹤報告，神波刀燒灼術改善原發性顫抖症效果至第3至5年，仍然可以改善60至70%，且沒有持續性的副作用，並可依治療效果再次治療，但此治療目前沒有健保給付，患者治療一次約需自費65萬元。

台大醫院副院長高嘉宏說，台大將啟動神波刀臨床研究及試驗，希望改善神經或精神疾病領域的治療效果。

葉先生2019年確診罹患巴金森病，但他自認是「神經線阻塞」，以為只要運動就能改善，不願服藥，2、3年來手抖症狀持續惡化。漸漸地，他開始害怕與人接觸，生意往來退居幕後，不再面對客戶，並自怨自艾「為什麼會這樣？」，情緒也變得煩躁、脾氣上來就罵小孩，全家人也被弄得神經緊張。

至了晚上，葉先生更難以入睡；總是想找出一個雙手舒服、比較不會抖的姿勢，這麼翻來覆去，一張雙人床被他占去大半，老婆只能蜷縮在床緣，兩人都不曾睡過一夜好覺。

今年9月，葉先生於台大醫院進行「聚焦超音波」治療成為首例病患。葉先生說，2、3個小時就完成治療，「9月29日住院，30日治療，10月1日出院，總共3天，手就不抖了。」他回想治療完走出磁振造影室，右手顫抖幾乎減輕9成，心中感覺無比激動，如釋重負，對台大醫院的細心治療，「心情是除了感謝，還是感謝。」

葉先生如今一切生活回到常軌，可以重新自己扣扣子，拉拉鍊，穿外套，不再抖個不停，雖然巴金森病仍需要藥物治療，但服用藥量可減少，只要不緊張，顫抖就不再是困擾。