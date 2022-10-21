超過8成高齡者曾有被歧視的消費經驗

消費者文教基金會與壯世代教科文協會進行「年齡針對性」消費經驗調查，發現超過8成高齡者的消費經驗中，曾感受到被歧視。其中超過6成以上對於被貼上與時尚流行絕緣、需要營養保健食品的標籤，感到不舒服。

消基會指出，台灣即將進入「超高齡社會」，企業應自我檢視，在提供產品或服務的同時，是否藏有「年齡歧視」的疑慮？同時呼籲企業從產品開發、服務設計源頭就應思考「消費平權」，抓住高齡者消費市場，掌握近2,300億元的潛在商機。

依據國發會最新人口推估報告，台灣於2025年進入超高齡社會，面對消費人口年齡板塊的移動，對於企業而言，首當其衝的影響為何？企業是否已做足準備，搶先布局潛在商機？

本次問卷調查主要針對壯世代在消費時是否有被歧視的感受，問卷內容依據店員的服務「態度」、商業的「文化」氛圍、消費的「通路」設施和「產品」內容，共四大面向、12種情境，依受訪者感受的強烈程度予以0-10的評分，選擇0分為完全無感、選擇1-3分為輕度感受、選擇4-7分為中度感受、選擇8-10分則為重度強烈感受。

在12個消費情境中，「產品」面向的年齡歧視感受最為強烈，近9成壯世代對此有感，其中，甚至有35%是達到重度等級的感受；其次為「文化」面向，中重度感受佔比為59%；第三則是，「通路」面向，中重度感受佔比為57%；最後為「態度」面向，中重度感受佔比為49%。

「產品」面向「產品說明文字閱讀性」情境中，高達9成7的壯世代感受被歧視，中重度感受佔比為81%。而在「文化」面向的情境中，超過6成以上對於自己被貼上標籤與時尚流行絕緣、需要營養保健食品或家電，感受到強烈的被歧視感。

「這何嘗不是一種刻板印象！」壯世代教科文協會理事長吳春城直言「未來的20年內，台灣的人口結構將變成倒金字塔，50歲以上的人口將大於50歲以下的人口。從本次調查的結果可以了解壯世代消費族群的心聲，企業應該重新思考、翻轉新的商業模式，及早布局『壯商機』，創造企業與消費者的雙贏。」

COVID-19讓中高齡長者數位化，防疫隔離造成民眾減少外出，也激發中高齡族群使用數位科技的比例暴增。然而88%已擁有數位化「網路購物絕技」壯世代，對於企業的數位通路卻仍然感受到「年齡針對性」。在實體消費情境中，「店員消極的回應態度」也讓78%的壯世代感受到不友善年齡針對性。因此提供具「情感」和「溫度」的消費體驗或許是企業擄獲壯世代的決勝關鍵。