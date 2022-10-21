青春限動品牌聯名款 台灣設計展玩跨界合作

2022台灣設計展接近尾聲，本周是最後一個周末，各項亮點持續上場。高雄市青年局大玩創意，將楊士慶設計師操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市中，力邀知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款，擄獲年輕世代的心。

台灣設計展即將在23日閉幕，副市長史哲說，主辦單位在最後3天推出「設計中島一日導覽員」特別企畫，策展團隊、設計師將化身一日導覽員，為觀眾介紹展覽，帶領觀眾直擊策展團隊的策展秘辛及作品背後故事，可透過預約，跟著導覽員一起登入設計中島，深度認識這座島嶼的設計魅力。

高雄市青年局長張以理說，台灣設計展不僅只是展覽，更是城市設計變革的過去、現在與未來，為讓展覽本身更貼近生活，台灣設計展核心價值在於透過展覽，將設計導入生活的成果積累、轉變過程與未來推測呈現給大眾。青年局除了將青春設計力彙集至設計中島兩大展區外，透過設計師楊士慶－青春限動主視覺素材重新解構拼貼，將設計理念中簡約洗練的色彩計畫，描繪出對於自己與城市未來的無限想像延續到品牌製作物當中，結合市民朋友日常健身與喝咖啡的習慣，透過設計的延續在設計展期間為生活帶來另外的視覺感受，也透過打卡活動在限時動態上留下青春限動的痕跡。

健身工廠指出，此次與高雄市青年局跨界合作，迸出許多火花，成功地將青春限動精神透過健身運動帶出「我動我就青春」的理念。卡啡業者指出，透過消費者及KOL的拍照打卡宣傳，讓卡啡那的藝文風氣蔓延到整個高雄，也讓台灣設計展更向外推廣青春限動的精神。

此次聯名款計畫，青年局邀請「雙生過日子」的Yin&Yei快閃設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」，進行限動挑戰與帶逛展區。青年局呼籲，展期最後倒數，大家要保握最後時間參加「台灣設計設計台灣」系列展覽及活動，感受港都磅礡的設計力，若想為2022年留下最強打卡照片，可參考「雙生過日子」帶逛影片（https://reurl.cc/5pemjv）。