青春限動品牌聯名款 台灣設計展玩跨界合作
2022台灣設計展接近尾聲，本周是最後一個周末，各項亮點持續上場。高雄市青年局大玩創意，將楊士慶設計師操刀設計的「青春限動」主視覺導入城市中，力邀知名品牌「健身工廠fitnessfactory」與「卡啡那caffaina」，設計限量青春限動品牌聯名款，擄獲年輕世代的心。
台灣設計展即將在23日閉幕，副市長史哲說，主辦單位在最後3天推出「設計中島一日導覽員」特別企畫，策展團隊、設計師將化身一日導覽員，為觀眾介紹展覽，帶領觀眾直擊策展團隊的策展秘辛及作品背後故事，可透過預約，跟著導覽員一起登入設計中島，深度認識這座島嶼的設計魅力。
高雄市青年局長張以理說，台灣設計展不僅只是展覽，更是城市設計變革的過去、現在與未來，為讓展覽本身更貼近生活，台灣設計展核心價值在於透過展覽，將設計導入生活的成果積累、轉變過程與未來推測呈現給大眾。青年局除了將青春設計力彙集至設計中島兩大展區外，透過設計師楊士慶－青春限動主視覺素材重新解構拼貼，將設計理念中簡約洗練的色彩計畫，描繪出對於自己與城市未來的無限想像延續到品牌製作物當中，結合市民朋友日常健身與喝咖啡的習慣，透過設計的延續在設計展期間為生活帶來另外的視覺感受，也透過打卡活動在限時動態上留下青春限動的痕跡。
健身工廠指出，此次與高雄市青年局跨界合作，迸出許多火花，成功地將青春限動精神透過健身運動帶出「我動我就青春」的理念。卡啡業者指出，透過消費者及KOL的拍照打卡宣傳，讓卡啡那的藝文風氣蔓延到整個高雄，也讓台灣設計展更向外推廣青春限動的精神。
此次聯名款計畫，青年局邀請「雙生過日子」的Yin&Yei快閃設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」，進行限動挑戰與帶逛展區。青年局呼籲，展期最後倒數，大家要保握最後時間參加「台灣設計設計台灣」系列展覽及活動，感受港都磅礡的設計力，若想為2022年留下最強打卡照片，可參考「雙生過日子」帶逛影片（https://reurl.cc/5pemjv）。
10月23日前至健身工廠高雄區門市在社群打卡分享指定內容，即可獲得台灣設計展青春限動聯名款毛巾或提袋。到卡啡那美術、文化、文濱門市購買外帶飲品及甜品即可獲得青春限動聯名款包裝一杯袋及提袋，數量有限送完為止。活動詳情可搜尋高雄市青年局官方FB、IG與加入Line@（@youth.kcg）帳號。
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