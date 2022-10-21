一張圖看未來一周降雨趨勢 大台北今天下午變天 周末東北部防豪雨

中央氣象局說，今天白天各地大多為多雲到晴，氣溫再回升，白天感受溫暖微熱，新竹以北及宜蘭高溫為26至28度，苗栗及花蓮29、30度，中南部高溫31、32度，清晨夜裡各地仍偏涼，低溫普遍為20至23度，留意溫度變化適時調整穿著。

水氣方面，今天白天僅基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，花蓮地區及大台北山區有零星短暫雨。

不過隨著熱帶性低氣壓逐漸靠近巴士海峽，下午起北台灣水氣漸增，晚起熱帶性低氣壓外圍雲系影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨機率漸增、降雨較全面持續，有局部大雨發生的機率，北部、花東地區及恆春半島也開始有些局部短暫陣雨。

氣象局說，熱帶性低氣壓路徑預計往西移動，今晚起接近巴士海峽，明天通過巴士海峽，周日進入南海，其強度、位置及路徑仍有不確定性，請多留意氣象局發布之最新天氣資訊。

氣象局說，明天晚間起東北部地區要留意有局部豪雨發生，北部、東南部地區及恆春半島也有局部短暫陣雨，中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

氣象局說，周末兩天熱帶性低氣壓將通過巴士海峽進入南海，此期間其外圍水氣隨之移入，北部、東半部地區及恆春半島出現局部短暫陣雨的機率提高，其中基隆北海岸、大台北山區雨勢較大、較持續，特別在東北部地區降雨最明顯，可能有局部大雨或豪雨發生，而中南部雲量稍增多，在山區也有零星降雨的機會。

由於熱帶性低氣壓外圍環流，今天至明晨台南至桃園、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局也說，周日東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區晚起亦轉涼。下周一、下周二東北季風影響，北部及東北部天氣較涼、其他地區早晚亦涼；水氣逐漸減少，迎風面的桃園以北、東北部及東部地區仍有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，不過整體雨勢較緩和，而其他地區為多雲的天氣。

下周三東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升，東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。28日至30日大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。