候選人看過來 綠色和平今公布票選3大氣候政見

地方選舉倒數30多天，環團綠色和平今天公布北市民眾票選的的氣候證件，北市民多數希望氣候規畫與住宅環境、減塑措施，以改善生活品質。

綠色和平今天在台北市政府前，豎起2公尺裝置，展示民眾選出的三大氣候政見，依序為「循環容器隨處借」、「規劃淨零社會住宅示範區」、「低排放交通區」，呼籲縣市長參選人可以納入競選政見中。

綠色和平推出「政見選物所」網站，在9月23日至10月18日收集超過1500名民眾對政見的選擇。台北市民對於「循環容器隨處借」支持度最高、其次為「規劃淨零社會住宅示範區」及「一次性塑膠減量目標入法」，綠色和平專案主任張皪心表示，希望台北市長候選人能盡快回應民眾對政見的訴求。

環境法律人協會祕書長、律師郭鴻儀表示，台灣是氣候災害的高風險受災戶，未來如何面對氣候災害，是各縣市長候選人絕對不能逃避的事實，跨域合作以及強化城市韌性，減少弱勢族群的脆弱度，都是氣候變遷「調適」的重要課題；其中保護台灣生物多樣性及生態系統，取代土地開發，可達到減少碳排、固碳等正面效益，也是世代氣候正義的關鍵。

台大風險中心、中研院永續科學中心博士後研究員王瑞庚表示，運輸部門溫室氣體排放占14%，而台灣民眾目前旅行運輸使用公共運輸和腳踏車等零碳運具不到2成，建議政府建立各縣市「交通淨零區公正轉型平台」，各級政府只需擔任提供經費、技術支援的角色，主要行動者交給民眾，透過平台讓民眾參與規畫、爭取、維護「攸關民眾的交通淨零紅利」，就可以減少推動交通淨零區的阻力。