氣象局發布熱帶性低氣壓特報 慎防強風長浪 大台北午後變天

中央氣象局發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1006百帕，今天上午8時在恆春東南東方400公里的海面上，向西移動，時速22公里。

氣象局說，今、明兩天巴士海峽及東沙島海面將有8至9級強陣風，且風浪偏大，請在巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻特別注意，並隨時注意本局發布之最新氣象資訊。

今天至明晨台南至桃園、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今天東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

今天白天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，東部地區及大台北山區有零星短暫雨；下午起大台北地區將轉為有局部短暫雨的天氣。