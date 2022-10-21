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農試所開發系統提前7天預警 讓柑橘表皮不再因酷熱燒焦
夏季高溫炎熱，柑橘類曝曬在大太陽下常形成日燒，也就是表皮燒焦的狀態，若不預防，橘子損失可達三成以上。農委會農試所與工研院開發「柑橘果實日燒預警系統」，可在7天前預警，配合農試所研發的防治資材「長效型礦物資材（TK99）」，可幫助農友有效防止日燒，減少災損的發生。
「柑橘果實日燒預警系統」是藉由紅外線熱影像感測模組，收集柑橘果實表面溫度，並分析出日燒閥值，再搭配微氣象物聯網感測模組，收集與分析果實表面溫度與氣象因子的關聯性，找出日燒關鍵並建立果實表面溫度模型；透過預警系統，可於大量日燒發生前7日前進行預警。
此外，配合農試所研發的「TK99」噴施於植物表面形成薄膜，不但不會影響植物的光合作用與呼吸作用，還兼具阻隔刺吸式口器害蟲（蟎類）吸食組織汁液與預防果實日曬的功能，可幫助農友有效防止日燒，減少損害；目前已經在雲林古坑與台中東勢的專業柑橘產區進行試用。
農試所表示，柑橘果實日燒的好發期為每年7月至9月間，果實日燒是受到高溫與烈日直接照射影響，果實吸收過量熱能，造成果皮及果肉組織灼傷，而引起生理障礙。
農試所表示，果實危害初期呈黃色斑點，而後轉為深橘黃色，接著果實表皮壞死，組織呈現茶褐色暈圈，嚴重時果實日燒處產生凹陷，失去商品價值。由於極端高溫對柑橘果實日燒的影響日趨劇烈，農民愈來愈難根據以往經驗判斷日燒的防治時機，往往過早防治耗費人力與資材成本、過晚防治又導致日燒發生嚴重而降低產量。
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