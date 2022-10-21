熱帶性低氣壓逼近！今晚變天 北北基宜恐再現較大累積雨量

影響台灣的東北季風，昨天已經有所減弱，不過，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天清晨受到輻射冷卻作用影響，還是有很多地方出現了較低的溫度，最低溫在苗栗西湖15.2度，新竹峨嵋16.3度、花蓮壽豐16.6度等地都在17度以下。

中、北部空曠地區的低溫普遍在17-19度間，南部地區也有不少地方低於20度。吳聖宇說，這種雲量少所造成的輻射冷卻低溫現象非常明顯，幸好這種低溫通常只出現在清晨天亮之前，天亮後等到陽光出來，溫度很快就會回升上去。

吳聖宇說，今天到明天白天將是東北季風強度較弱的一段時間，不過隨著熱帶性低氣壓接近巴士海峽、並逐漸西進通過，受到它北側水氣移入的影響，天氣也將跟著出現轉變。

目前這個熱帶性低氣壓還在台灣東南方，他表示，整體的結構還不是很好，因此包括氣象局以及日本氣象廳等單位都還沒有進一步增強為輕度颱風的預測，但是因為它接下來的移動路徑離台灣南端的陸地並不遠，未來的實際變化情況仍需要密切觀察留意。

吳聖宇表示，預估今天上半天各地大致還是多雲或有陽光的天氣，下半天起因為熱帶性低氣壓外圍的雲層接近，包括大台北東側、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨的機會就會逐漸提高，開始轉變為有短暫陣雨的天氣。

吳聖宇說，今晚起到明天白天水氣移入的情況趨於明顯，整體降雨的範圍將會更加擴大，從桃園開始往北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島甚至南部的高屏地區都有下雨的機會。尤其在大台北東側、東北角、宜蘭的局部地區，可能會有比較大的累積雨量出現。

吳聖宇說，周六晚上到周日白天這段期間，熱帶性低氣壓已經逐漸往南海方向移動，不過此時東北季風又再度增強，配合熱帶性低氣壓外圍的水氣，東北部、東部一帶雨勢將有加強的情況，有短時強降雨發生的機會，局部單點的累積降雨量也可能來到大雨甚至豪雨等級。

他指出，最需要留意的還是基隆北海岸、大台北東側區域以及宜蘭等地方，尤其前一波的雨勢才剛剛過去，緊接著可能又會有比較大的降雨出現。

其他包括桃竹地區、花東地區、南部的高屏地區也都持續會有下雨的情況，中部地區雖然受影響較小，但是雲量也會增加，不排除有些局部性的短暫陣雨機會。周末兩天的天氣狀況並不是很好，周日又比周六更差一些。