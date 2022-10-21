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退休教師打完桌球突休克 心導管手術搶回一命

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
退休教師陳先生（左）打完桌球突休克昏迷，經診斷是冠狀動脈阻塞，幸經高雄市立民生醫院進行心導管手術搶回一命，右為心臟內科主任李明義。記者王昭月／翻攝
退休教師陳先生（左）打完桌球突休克昏迷，經診斷是冠狀動脈阻塞，幸經高雄市立民生醫院進行心導管手術搶回一命，右為心臟內科主任李明義。記者王昭月／翻攝

高雄65歲陳先生今年5月間運動後突然休克，無呼吸心跳，經急救恢復心律，診斷是冠狀動脈阻塞，高雄市立民生醫院安排心導管手術將他從鬼門關前搶回，醫師提醒，心因性猝死是冬天頭號殺手，民眾如果反覆出現氣促、胸悶、胸痛等症狀，就應就醫。

收治病患的民生醫院心臟內科主任李明義說，陳先生自教職退休，平時愛打桌球，結果5月間運動後突然休克，診斷主要是冠狀動脈左前降支動脈在運動後急性阻塞，導致瞬間心臟衰弱，醫院緊急為他做心導管手術，並放置支架，心臟才恢復正常。

陳先生家族並沒有心血管病史，當天他打完球後突然昏倒，兩周後才清醒，出院後整整瘦10公斤，醫師交代半年內不能做高強度運動外，其他生活不受影響。

李明義說，冠狀動脈阻塞是心因性猝死常見的危險因子，也是冬天頭號殺手，有心血管疾病相關家族史、肥胖、三高及抽菸、飲酒過度、缺乏運動或吸毒等民眾，都要特別注意。一般人冠狀動脈急性阻塞休克後，會失去意識，8分鐘內沒搶救回來，高達9成會死亡或腦死，就算搶救回來恐也臥床或成植物人，陳先生算罕見奇蹟。

他也提醒，高強度運動或置身在過冷或溫度變化過大的環境、長期過勞及心理壓力過大等民眾，若反覆出現氣促、胸悶、胸痛、昏厥、心悸、全身倦怠、頭痛等症狀，務必及早就醫。

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